لؤي الخرافي: المجموعة ضخت 250 مليون دولار استثمارات لتعزيز المنتجات واقتناص الفرص

توسعنا بالعمليات التشغيلية والحفاظ على معدلات ربحية قوية وتطوير أداء جميع الشركات التابعة

نركز على تنويع مصادر دخل الشركة عبر زيادة الصادرات والتدفقات النقدية بالعملات الأجنبية

التوسعات الإقليمية تستهدف دفع النمو وتتماشى مع إستراتيجية الاستدامة وتعظيم عوائد المساهمين





أعلنت الشركة القابضة المصرية الكويتية أنه وفقا للقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، والمعدة طبقا لمعايير المحاسبة المصرية، فقد تم تحقيق صافي ربح قدره 179 مليون دولار، وبلغت إيرادات الشركة 801 مليون دولار خلال عام 2023، لتتجاوز بذلك متوسط مستوياتها التاريخية خلال فترة مـــا قبل الحرب الروسيـــة الأوكرانية.



وقد نجحت الشركة في الحفاظ على مستويات الربحية خلال العام، حيث بلغ الربح الإجمالي 358 مليون دولار، مصحوبا بارتفاع هامش الربح الإجمالي إلى 45% وهي أعلى من مستوياتها التاريخية المسجلة، وبلغت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك 359 مليون دولار، مصحوبة بارتفاع هامش الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك إلى 45% أيضا. بالإضافة إلى ذلك، ارتفع هامش صافي الربح إلى 27%، ليحافظ على معدلات الأداء الطبيعية.



وعلى صعيد أداء الشركة بالربع الأخير من 2023، ارتفعت الإيرادات إلى 213 مليون دولار، بزيادة 6% مقارنة بالربع الثالث من 2023، على خلفية النمو الملحوظ لإيرادات شركة «نات اينرجي» بواقع 26%، عند تحويلها بالدولار الأميركي، بالإضافة إلى عودة أسعار تصدير اليوريا إلى معدلاتها الطبيعية بشركة «الإسكندرية للأسمدة» مقارنة بالنصف الثاني من 2023.



كما ارتفع هامش الربح الإجمالي خلال الربع الأخير من عام 2023 إلى 43%، مع ارتفاع الأرباح التشغيلية قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 95 مليون دولار، مصحوبة بنمو هامش الأرباح التشغيلية قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 45%، لتصل إلى مستوياتها التاريخية المسجلة.



وسجل صافي الربح 50 مليون دولار، مع وصول هامش صافي الربح إلى 23%، مقابل هامش صافي الربح المسجل خلال الربع السابق من العام والذي بلغ 24%، وارتفع صافي الربح الخاص بمساهمي الشركة إلى 43 مليون دولار، وهو نمو ربع سنوي بنسبة 18% مقابل 36 مليون دولار خلال الربع الثالث من عام 2023.



نتائج قوية



وفي تعليقه على أداء المجموعة خلال عام 2023، أعرب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة المصرية الكويتية لؤي جاسم الخرافي عن اعتزازه بالنتائج القوية التي حققتها المجموعة وقدرتها على مواجهة التحديات التي يشهدها العالم، وقد انعكست هذه النتائج في تحقيق معدلات ربحية قوية من خلال ارتفاع هامش الربح الإجمالي وهامش الأرباح التشغيلية مما ساهمت في ارتفع إجمالي الإيرادات خلال عام 2023 ونمو صافي الربح الخاص بمساهمي الشركة.



وأشار إلى أن الشركة قامت بتوظيف استثمارات استراتيجية تتجاوز 250 مليون دولار خلال عام 2023، وذلك لتعزيز باقة المنتجات والخدمات التي تقدمها، واقتناص الفرص الاستثمارية الواعدة بالأسواق الجديدة، وتعزيز خطط التكامل الرأسي التي تتبناها، وهو ما يؤكد على التزامها بتحقيق النمو المستدام وتنويع مصادر الدخل من استثماراتها. وأضاف الخرافي أن الشركة قامت بزيادة حصتها في شركة «الإسكندرية للأسمدة» لزيادة مبيعات الصادرات وتنمية الإيرادات المقومة بالدولار.



التكامل التشغيلي



كما أعرب الخرافي عن امتنانه لشريف الزيات، العضو المنتدب السابق للشركة القابضة المصرية الكويتية، والذي لعب دورا حيويا في تنمية مسيرة نجاح الشركة، متمنيا له التوفيق في مساعيه المستقبلية، ورحب الخرافي بالعضو المنتدب الجديد للشركة جون روك الذي تم اختياره لتميزه في المناصب القيادية التي تولاها في العديد من الشركات متعددة الجنسيات في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فضلا عن خبراته الواسعة في مختلف القطاعات، بما في ذلك النفط والغاز والبتروكيماويات والبنية الأساسية والطاقة النووية، وهو ما يتماشى مع أنشطة واستثمارات الشركة وطموحاتها للتوسع والنمو، مؤكدا على ثقته في قيادته الرشيدة لتسطير فصل جديد من النجاحات والإنجازات ومواصلة مسيرة النمو التي تتطلع إليها الشركة.



واستشرافا للمستقبل، أكد على أن استراتيجية الشركة تركز حاليا على تحقيق التكامل بين مختلف العمليات التشغيلية، وتنويع مصادر الدخل من خلال محفظة استثماراتها وذلك عبر زيادة الصادرات والتدفقات النقدية بالعملات الأجنبية، والتوسع بتواجدها الإقليمي لدفع النمو وتعزيز مرونة الشركة في مواجهة التحديات، بما يتماشى مع استراتيجية الاستدامة طويلة الأمد وتعظيم العائد للسادة المساهمين.



وفي إطار التزام الشركة بتعظيم العائد للمساهمين، قال الخرافي إن مجلس الإدارة اقترح توزيع أرباح نقدية بقيمة 6 سنتات للسهم الواحد على المساهمين على أن يتم عرض هذا المقترح على الجمعية العمومية المقبلة، وذلك على خلفية الأداء التشغيلي القوي الذي حققته الشركة، وزيادة التدفقات النقدية، والمركز المالي القوي.



أداء قطاعات الشركة



وعلى صعيد قطاع الأسمدة، تمكنت الشركة من مضاعفة إنتاج ألواح الفورميكا، وافتتاح مصنع جديد لإنتاج الفورمالديهايد، ومصنع آخر لإنتاج حمض الكبريتيك، وهو ما ساهم في توفير المواد الخام اللازمة لخطوط إنتاج الشركات التابعة. وأضاف أن زيادة حصة ملكية الشركة لأكثر من 75% في شركة «الإسكندرية للأسمدة» أثمرت زيادة الإيرادات المقومة بالدولار.



وفيما يتعلق بقطاع الطاقة والأنشطة المرتبطة بها، نجحت شركة «نات إينرجي» في زيادة معدلات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل لأكثر من مليوني أسرة، وبالإشارة إلي شركة «كهربا»، التابعة والتي تعمل في مجال توليد وتوزيع الطاقة، تمكنت بفضل استثماراتها المتتالية على مدار سنوات في تنمية معدلات توليد الطاقة الكهربائية لتصل إلى 135 ميغاواط، وتنمية معدلات التوزيع إلى أكثر من 350 ميغاواط اعتبارا من عام 2024، والتي من المتوقع أن تصل إلى 645 ميغاواط بحلول عام 2030.



وعلى صعيد حقل امتياز شمال سيناء، فقد أثمرت استراتيجية الشركة تحسين إدارة الاحتياطي، وإطالة العمر التشغيلي للحقل، وتعزيز كفاءة الإنتاج، بخلاف زيادة مساحة الامتياز بمقدار 140 كلم مربع، لتصل إلى 440 كلم مربع.



كما قامت الشركة بتخصيص نفقات رأسمالية قدرها 70 مليون دولار للمرحلة 3ب (خلال 2023 حتى الربع الأول من 2024) لحفر بئرين في منطقة الامتداد الجديدة من خلال منصتي ATON1 + KSE2، بما يضمن استمرارية النجاح التشغيلي.



ساهم فريق العمل في شركتي الدلتا للتأمين والمهندس للتأمين في نجاح الشركتين وتعزيز الكفاءة التشغيلية في ظل التحديات الحالية. وتواصل شركة «بدايتي» التابعة للتمويل المتناهي الصغر الحفاظ على معدلات ربحية قوية.



بالإضافة إلى ذلك، أعلنت الإدارة عن التشغيل المرتقب لخط إنتاج النيل للأخشاب خلال عام 2024، وهو مشروع مشترك بالتعاون مع شركة Homann Holzwerkstoffe GmbH، وهو ما سيثمر تعزيز مكانة الشركة.