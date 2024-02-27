نظم مركز دراسات الاستثمار الذراع التدريبية لاتحاد شركات الاستثمار برنامجا تدريبيا حول صناديق الاستثمار بعنوان «Investment Funds: Construction، Risks & Profits Expected»، وذلك خلال الفترة من 20 حتى 22 فبراير الجاري في مقر الاتحاد، حيث قدم البرنامج المحاضر علاء غانم، الخبير المالي والاقتصادي والرئيس التنفيذي لشركة «Advisory and Business».



وفي هذا السياق، قالت أمين عام اتحاد شركات الاستثمار فدوى درويش إن أهمية هذا البرنامج تأتي في ظل ازدياد الاهتمام بالاستثمار في الصناديق على مر السنوات الأخيرة، حيث يعزى هذا الاهتمام إلى قدرة هذه الصناديق على توفير تنوع أفضل وتكلفة أقل مقارنة بالأسهم الفردية، لذا سعى المركز من خلال هذا البرنامج إلى تقديم فهم شامل وشرح مفصل حول صناديق الاستثمار وأنواعها، كما سلط الضوء على العوامل المختلفة التي يجب مراعاتها عند إنشاء صندوق أو الاستثمار فيه، بالإضافة إلى تعريف المشاركين بالمخاطر المحتملة التي قد تواجههم، والتعرف على العوائد المتوقعة التي يمكن تحقيقها، وتمكينهم من أخذ قرارات استثمارية مدروسة تعود بالفائدة على شركاتهم.