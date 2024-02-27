حقق فريق لاند كروزر أوتو بودي TLC فوزه الـ 11 على التوالي في فئة مركبات الإنتاج في رالي داكار 2024 في السعودية، وذلك بفضل الأداء غير المسبوق الذي حققه السائق أكيرا ميورا ومساعده مايول باربيه، واللذين فازا بالمركز الأول على متن مركبة لاند كروزر 300 جي آر سبورت التي تحمل الرقم 500، بينما حل السائق رونالد باسو ومساعده جان ميشيل بولاتو في المركز الثاني على متن مركبة لاند كروزر 300 جي آر سبورت التي تحمل الرقم 501. وقد بلغت مسافة رالي داكار الذي انطلقت منافساته في المملكة العربية السعودية للمرة الخامسة 7.891 كيلومترات، وذلك من العلا إلى ينبع على طول ساحل البحر الأحمر، وتضمن مسار الرالي 4.727 كيلومترات من المنافسات الخاصة المحددة بوقت، وشهد تنافس 778 مشاركا عبر التضاريس المتنوعة في السعودية، وقدمت نسخة العام 2024 من الرالي مرحلة CHRONO الـ 48 ساعة الجديدة التي دفعت بقدرة التحمل لدى المشاركين إلى أقصى الحدود على مدار يومين متتاليين من القيادة لإكمال المرحلة. وأقيمت المرحلة النهائية من الرالي، والتي تتطلب قيادة حذرة نظرا للتضاريس الرملية والعقبات الخفية، على مسار دائري بطول 174 كلم في ينبع، لتمثل ختام المنافسات التي استمرت لمدة 15 يوما.



وفي تعليق له، قال أكيو تويودا، رئيس مجلس إدارة فريق تويوتا جازو للسباقات، المعروف أيضا باسم موريزو: «تهانينا لجميع أعضاء فريق لاند كروزر أوتو بودي على الفوز في فئة مركبات الإنتاج للعام الحادي عشر على التوالي. وأعتقد أن مركبة لاند كروزر 300 التي تحمل الرقم 500 حققت الفوز بفضل ثلاثة أشخاص، هم السائق أكيرا ميورا واثنان من المساعدين، مايول باربيه والراحل لوران ليشتلويشتر، الذي كانت روحه ترافقهم دائما. أنا سعيد حقا لأن المركبة رقم 500 تمكنت من عبور خط النهاية محققة أفضل نتيجة. شكرا لكم على دعمكم المستمر لنا في سعينا إلى تطوير أفضل مركبات لاند كروزر على الإطلاق».