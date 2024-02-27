توفي جندي في سلاح الجو الأميركي بعدما أضرم النار في نفسه خارج مقر السفارة الإسرائيلية في واشنطن احتجاجا على الحرب في غزة، وفق ما أعلنت «الپنتاغون» أمس. وذكرت إدارة الإطفاء في العاصمة، على منصة «إكس»، أن عناصر الإنقاذ هرعوا إلى مكان الواقعة استجابة «لمكالمة تتعلق بشخص يحترق أمام سفارة إسرائيل». ولدى وصولهم، وجدوا أن الجهاز السري المكلف بحماية السفارات في واشنطن قد أخمد الحريق بالفعل. وأظهر تسجيل مصور تمت مشاركته على وسائل التواصل الاجتماعي أن الرجل صور نفسه وهو يصرخ «الحرية لفلسطين» أثناء إضرامه النار بنفسه.



نقل بداية إلى المستشفى اثر إصابته «بجروح خطيرة تهدد حياته»، بحسب إدارة الإطفاء. وأفادت ناطقة باسم سلاح الجو بأن الرجل «توفي متأثرا بجروحه. سنقدم تفاصيل إضافية بعد 24 ساعة على الانتهاء من تبليغ أقاربه».



من جهتها، قالت السفارة الإسرائيلية إن أي فرد من طاقمها لم يصب في الحادثة وإن الجندي الأميركي «غير معروف» بالنسبة لها.



وفي التسجيل المصور الذي انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، ظهر الرجل الذي كان يرتدي زيا عسكريا وهو يعلن أنه «لن يكون متواطئا في إبادة جماعية» قبل أن يسكب على نفسه سائلا، ثم يضرم النار في نفسه وهو يصرخ «الحرية لفلسطين» إلى أن سقط أرضا.



وذكرت تقارير إعلامية أن التسجيل انتشر بالبث الحي في البداية على منصة «تويتش» الاجتماعية.