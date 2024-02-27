

احتفت قرية يوم البحار التراثية بيوم التحرير الـ 33 وسط أجواء البهجة التي عمت المكان مجسدة أسمى معاني الولاء والانتماء للوطن واستذكار التاريخ الحافل بالأحداث ومحطات العزة والكرامة والتضحية دفاعا عن تراب الوطن الغالي.



وافتتحت القرية أبوابها في عيد التحرير وسط أجواء تعلوها مشاعر الفخر والاعتزاز بأجمل حلة وأبهى صورة من خلال عرض للأعمال الحرفية والتراثية والمشغولات اليدوية.



وشهدت ساحات القرية عروضا للفرق الشعبية والتي تذكر أهل الكويت بملحمة تحرير البلاد من الغزو الغاشم بعد سبعة أشهر من المقاومة والصمود، ما يعزز شعورهم بالفخر والاعتزاز بمسيرة التطور والإنجاز وتجديد الولاء والانتماء للوطن راسمة لوحة فنية تتجلى فيها القيم الوطنية والاستبسال دفاعا عن الوطن.