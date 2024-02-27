بشرى شعبان



تفقد وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود مشروع «المكشات»، يرافقه وكيل الوزارة بالإنابة عبدالعزيز ساري للاطمئنان على سير العمل والتجهيزات الخاصة بالاحتفالات بالأعياد الوطنية.



وأكد السعود خلال الجولة ان المساهمة في رسم الفرحة بالاعياد الوطنية جزء من واجبات الوزارة، اضافة إلى تقديم الخدمات للجمهور، مضيفا ان كل ما نقدمه جزء بسيط أمام عطاءات الوطن.



وتوجه بالشكر الى جميع العاملين والقائمين على «المكشات» والجهات الرسمية والشعبية المشاركة في المشروع والجهود الكبيرة التي ساهمت في تحقيق هذا النجاح والإنجاز الكبير، مثمنا الجهود الكبيرة التي يقوم بها رجال وزارة الداخلية بتوجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف ومتابعة وكيل «الداخلية» والوكيل المساعد للأمن العام والوكيل المساعد لقطاع المرور وجميع منتسبي الوزارة وإسهاماتهم الكبيرة في حفظ الأمن وخدمة رواد المشروع.