

يحيى حميدان



تحتضن صالة نادي الكويت بكيفان مباراة الكأس السوبر لكرة الصالات اليوم والتي تجمع الكويت وكاظمة، وذلك في تمام الـ 7 مساء.



وحقق «الأبيض» ثلاثية (الدوري - الكأس - السوبر) في الموسمين الماضيين، فيما يشارك «البرتقالي» بصفته وصيفا لمسابقة الدوري للموسم الماضــــــي. وتتســـــاوى 4 أندية في صدارة السجل الذهبي للمسابقة، حيث حقق القادسية وكاظمة والكويت واليرموك اللقب في 3 مناسبات لكل فريق، وبالتالي فإن الفائز باللقب اليوم سينفرد بزعامة المسابقة. ويبدو «العميد» مرشحا فوق العادة للفوز في مواجهة اليوم نظرا لامتلاكه عددا وافرا من لاعبي منتخبنا الوطني ومنهم: عبدالرحمن الطويل، ناصر العلبان، عبدالعزيز بوراشد، عمر المنصور، عبداللطيف العباسي، سلمان البعيجان، يوسف الفهد، محمد الهزيم، وحمد العوضي، والبرازيليين فيليبينيو وفرانكلين والإيطالي سترينغاري، وهم يعتبرون مزيجا بين عناصر الخبرة والشباب الصاعد.



وفي المقابل، يدخل كاظمة المواجهة ولديه رغبة كبيرة في إيقاف سيطرة منافسه على البطولات في الموسمين الماضيين، وهو يتسلح ببعض عناصر الخبرة مثل أحمد الفارسي وصالح الفاضل ونجيب العلي وعلي ياسر.