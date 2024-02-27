

استهل فريق كرة اليد بنادي برقان منافسات المجموعــة الأولـــى بالبطولة الخليجية للأندية أبطال الكؤوس لكرة اليد في نسختها الـ 40 التي تستمر منافساتها حتى 5 مارس المقبل بالخسارة من الدير البحريني بنتيجة 27-25، وفي المجموعة نفسها حقق العربي القطري الفوز على حساب عمان العماني بنتيجة 35-26.



بدوره، فاز نادي الكويت على نظيره مليحة الإماراتي بنتيجة 32-28 في المباراة التي دارت بينهما ضمن منافسات المجموعة الأولى.



من جهة أخرى، ودع فريق الكرة الطائرة بنادي برقان البطولة العربية الـ 42 للأندية للكرة الطائرة المقامة حاليا في الأردن بالخسارة أمام قطر القطري بنتيجة 3-0 في دور الثمانية بواقع 25-21 و25-16 و25-19.