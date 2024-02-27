

مبارك الخالدي



دخل مدافع منتخبنا الوطني والنادي العربي حسن حمدان تدريبات الفريق، وذلك بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به.



وكان اللاعب قد تعرض إلى إصابة بتمزق في أربطة القدم أثناء تواجده مع معسكر «الأزرق» الذي أقيم بالقاهرة في يناير الماضي، حيث غادر اللاعب بعدها المعسكر مباشرة متوجها إلى الإمارات، حيث خضع لبرنامج علاجي مكثف تم الانتهاء منه قبل أيام، كما خضع إلى فترة تأهيل في ناديه قبل دخول التدريبات، اذ تبقى مشاركته أمام الكويت في المباراة المرتقبة في 3 مارس المقبل ضمن الجولة الـ 17 لدوري زين الممتاز رهن موافقة الجهازين الفني والطبي بالفريق.



وفي جانب آخر، أنهى سلطان العنزي فترة علاجه في ألمانيا والذي تخلله إجراء عملية تنظيف للغضروف أوائل الشهر الجاري، حيث من المقرر أن يعود اللاعب إلى البلاد الأسبوع الجاري لمتابعة تأهيله محليا قبل الدخول في تدريبات «الأخضر» بشكل رسمي.