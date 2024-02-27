نفى معبر «باب السلامة» شمالي حلب، الحدودي مع تركيا، منحه إجازات للسوريين في الأراضي التركية، من حملة بطاقة الحماية المؤقتة (الكيملك)، من أجل زيارة بلادهم.



وقالت إدارة المعبر، في بيان نشرته على «فيسبوك»، إنه لا صحة لوجود إجازات تمنح من الجانب السوري لمعبر باب السلامة، وكل ما ينشر بهذا الخصوص مزور.



وحذر المعبر من الوقوع في فخ «السماسرة»، الذين ينشرون إعلانات لبيع دور للحجز على الإجازة، مقابل 700 ليرة تركية.



ورصد موقع تلفزيون «سوريا» إعلانات مشابهة نشرت باسم معبر باب الهوى بريف إدلب الحدودي مع تركيا، وتبين أنها مزورة أيضا، لكونها غير موجودة على الحسابات الرسمية للمعبر.



وكان المعبر أعلن قبل اسابيع أن عدد السوريين العائدين من تركيا من خلاله في شهر يناير الماضي بلغ 2334.