القاهرة - ناهد إمام



أكد م.طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ مجموعة من المشروعات البتروكيماوية التي تحقق القيمة المضافة والتنمية المستدامة، ويأتي على رأسها مشروع إنتاج الألواح الخشبية متوسطة الكثافة (MDF) والذي بلغت نسبة التنفيذ فيه نحو 97% تمهيدا لدخوله على الإنتاج، وذلك رغم التحديات المتلاحقة التي شهدها العالم بدا من أزمة فيروس كورونا مرورا بالأزمة الروسية- الأوكرانية وصولا للوضع الراهن في المنطقة والتي آثرت بشكل مباشر على سلاسل الإمدادات اللازمة لتنفيذ المشروعات في كثير من دول العالم.



جاء ذلك خلال رئاسته لأعمال الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي 2024-2025.



وأضاف الملا أن قطاع البترول نجح في تحديث الخطة القومية للبتروكيماويات حتى عام 2040، وذلك وفقا لمتطلبات السوق واحتياجاته من المنتجات البتروكيماوية وتصدير الفائض، لافتا إلى أن هناك زخما وتوجها عالميا نحو التوسع في مشروعات البتروكيماويات الخضراء، مشيرا إلى أن قطاع البتروكيماويات المصري لديه من الفرص الاستثمارية الجاذبة في هذه المشروعات في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تتخذها الدولة، فضلا عن توافر البنية الأساسية اللازمة وموقع مصر الاستراتيجي وقربها من الدول المنتجة والمستهلكة.