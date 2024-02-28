منيت أغلبية رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بأول انتكاسة في صناديق الاقتراع منذ توليها السلطة، معترفة بهزيمتها أمام معارضة يسار الوسط خلال الانتخابات الإقليمية في سردينيا.



وهزمت النائبة عن «حركة 5 نجوم» أليساندرا تودي المتحالفة مع الحزب الديموقراطي من يسار الوسط، رئيس بلدية كالياري باولو تروزو عضو حزب «فراتيلي ديتاليا» من اليمين المتطرف، الذي مثل تحالف ميلوني الحكومي، بحسب النتائج التي نشرت.



ورغم انتزاع تودي فوزها بفارق بسيط ـ 45.4% من الأصوات مقابل 45% لتروزو ـ فإن ذلك يمثل أول هزيمة انتخابية لميلوني منذ توليها منصبها في أكتوبر 2022.



وشكل هذا التصويت أيضا خطوة مهمة بالنسبة للمعارضة التي كانت منقسمة حتى الآن، ولكنها اتحدت وراء مرشحة واحدة.



وتعد سردينيا التي يبلغ عدد سكانها 1.8 مليون نسمة، واحدة من المناطق الإيطالية الخمس التي تتمتع «بوضع خاص» يضمن لها استقلالية قوية على المستويات التشريعية والمالية والإدارية.



وقالت زعيمة الحزب الديموقراطي إيلي شلاين «لقد أثبتنا أنه يمكن هزيمة اليمين».



بدوره، قال رئيس الوزراء السابق جوزيبي كونتي رئيس «حركة 5 نجوم» إن «سكان سردينيا أغلقوا الباب أمام ميلوني وحلفائها وفتحوه أمام التناوب».



لكن الخبراء يحذرون من المبالغة في تقدير تصويت إقليمي تأثر بشدة بعوامل محلية، سواء تعلق الأمر بالنظام الصحي المتراجع أو التحقيق في الفساد ضد الرئيس اليميني المنتهية ولايته.



وعلى الصعيد الوطني، تصدر حزب ميلوني استطلاعات الرأي منذ انتخابها. وفقا لأحدث استطلاعات الرأي التي أجراها موقع «يوترند» نال حزب فراتيلي ديتاليا 28% من نوايا التصويت، متقدما بفارق كبير على الحزب الديموقراطي مع نسبة 19.6% وحركة 5 نجوم مع 16.2%.



وكتبت ميلوني في تغريدة ان «الهزائم غالبا ما تكون مخيبة للآمال، لكنها أيضا فرصة للتأمل والتحسن. سنستخلص ايضا العبر من ذلك».



من جانبه، اعترف ترزو بهزيمته وصرح للصحافيين «في الواقع ميلوني ليست مسؤولة. لم تكن هذه الانتخابات وطنية».



وشغلت تودي التي أصبحت أول رئيسة لهذه الجزيرة الواقعة جنوب إيطاليا، منصب وكيل وزارة الدولة للاقتصاد في حكومة كونتي ثم في حكومة ماريو دراغي كنائبة وزير.



ويأتي انتخابها لولاية من خمس سنوات قبل نحو ثلاثة أشهر من الانتخابات الأوروبية التي ستكون بمنزلة اختبار جديد لميلوني والأحزاب في ائتلافها، حزب الرابطة المناهض للهجرة بزعامة ماتيو سالفيني وفورتسا إيطاليا (يمين).