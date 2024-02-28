القاهرة - مجدي عبدالرحمن



قال الدكتور عادل عبدالعظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، إنه تتم حاليا دراسة كافة المقترحات الخاصة بمنظومة إنتاج التقاوي، والدولة تنفذ خطة الدولة فيما يخص منظومة إنتاج التقاوي محليا.



وتابع رئيس مركز البحوث الزراعية: «الدولة ممثلة في وزارة الزراعة ناجحة في تصدير حاصلات زراعية والتوسع في المحاصيل المصرية المصدرة، والتوسع في الأسواق الخارجية، وذلك بعد اتخاذ حزمة من الإجراءات وهو ما ساهم في أن يجعل مصر في صدارة الدول المصدرة للحالات الزراعية، مضيفا: «كسبنا ثقة المستوردين ولدينا إنتاج جيد بجودة ومواصفات غير مسبوقة على الإطلاق وتعد من أعلى المواصفات».



واستكمل عبدالعظيم: «وتواصلت مع كافة المعنيين بالبطاطس، من أجل إنتاج تقاوي البطاطس، خاصة اننا نمتلك كيان القطاع الخاص شريك فيه لإنتاج التقاوي، ولدينا برنامج وطني لإنتاج تقاوي الخضراوات والفاكهة، ونستهدف الوصول إلى 40% من إنتاج تقاوي البطاطس محليا خلال الفترة المقبلة، والمنتج المصري لا يقل في الجودة عن المنتج المستورد نهائيا، وتبادل تصل نسبة التطابق إلى 100%.



جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب أمس، برئاسة النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة، والمخصص لاستكمال مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام الحصري، صقر عبدالفتاح، سمير جابر، إحسان شوقي عبدالسلام، محمود قاسم، سميرة الجزار، نادر عبده صديق، بشأن خطة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للتصدي لظاهرة نقص تقاوي البطاطس المعتمدة وارتفاع أسعار شرائها بصورة غير مسبوقة، وبيع تقاوي البطاطس بالعملة الأجنبية للشركات.