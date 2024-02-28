بيروت ـ أحمد منصور



هنأ وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض دولة الكويت بالاعياد الوطنية، متمنيا التوفيق والازدهار لقيادة وشعب الكويت، مشيدا بالدعم الكويتي المستمر للقطاع الصحي في لبنان، وأكد ان لبنان يشعر دائما بالعاطفة الجياشة من أهلنا في الكويت تجاهه على مختلف القطاعات، لافتا إلى ان الكويت لها بصمات واضحة في دعم القطاع الصحي، واشار إلى وجود 4 مستشفيات حكومية في لبنان تستفيد من المنح الكويتية، ومنها مستشفى دير القمر الحكومي في قضاء الشوف، بالاضافة إلى دعم عدد من المراكز الصحية اللبنانية، مؤكدا ان الكويت هي من الدول الاساسية التي تقف دائما إلى جانب لبنان، ولاسيما في مجال القطاع الصحي، وهذا دليل على العلاقة المميزة التي تربطنا البلدين.



وقال الوزير الأبيض، في تصريح لـ «الأنباء» خلال حضوره وإشرافه على المناورة الصحية التي نظمت في مستشفى سبلين الحكومي (قضاء الشوف)، تحسبا لعدوان إسرائيلي واسع على لبنان، وبحضور سفير اسبانيا في لبنان وممثل منظمة الصحة العالمية في لبنان د.عبدالناصر أبوبكر، «ان هذه المناورة، هي جزأ من التحضيرات التي تقوم بها وزارة الصحة اللبنانية تحسبا لأي عدوان إسرائيلي على لبنان، في ظل القصف والغارات اليومية على الجنوب، خصوصا بعد توسع رقعة الاعتداءات الإسرائيلية، والتي طالت منطقة بعلبك وغيرها من المناطق اللبنانية، وهذا الأمر يدفعنا أكثر لزيادة جهوزية القطاع الصحي في لبنان، وليس فقط في الجنوب».



وشدد الوزير الأبيض على الجهود الجبارة للطواقم الطبية والتمريضية وللعاملين في المستشفى، مؤكدا ان المناورة كانت ناجحة جدا، ولفت إلى ان القطاع الحكومي الصحي في لبنان، يثبت مرة جديدة كما كان خلال جائحة كورونا، انه خط الدفاع الأول عن صحة المواطنين، وكذلك الأمر بالنسبة للعدوان الاسرائيلي، وهذا القطاع الحكومي يقوم بكل ما يملك بغض النظر عن الإمكانات المتوافرة لحماية شعبه ومجتمعه، وهنا أشكر جميع القائمين على المستشفى، وكذلك شركاؤنا كمنظمة الصحة العالمية وبعض الدول، لاسيما اسبانيا التي تدعم جهود وزارة الصحة.



وردا على سؤال اعتبر الوزير الأبيض اننا في حالة حرب في ظل ما يجري في الجنوب، وقال: نحن نتعامل مع عدو غاشم وهمجي، وجميعنا يرى المشاهد المروعة للمجازر وعمليات الإبادة للشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى عمليات التدمير وسقوط الشهداء في جنوب لبنان، والذي يطال ايضا القطاع الصحي والاسعافي، فالعدو الاسرائيلي ينقض كل المعاهدات الدولية التي تحمي المؤسسات الصحية والعاملين فيها، فنحن من واجبنا رفع الجهوزية، وهذا من الجهد الذي يقوم به لبنان كي لا يكون لقمة سائغة للعدو الاسرائيلي.