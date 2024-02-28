عبدالعزيز الفضلي



وقعت دولة الكويت متمثلة بجمعية الكشافة اتفاقية تعاون كشفي مع ليبيا وذلك على هامش ملتقى الكويت لتكريم الرواد العرب الذي اختتمت فعالياته أمس الثلاثاء



وقع الاتفاقية من الجانب الكويتي رئيس مجلس إدارة جمعية الكشافة الكويتية د.عبدالله الطريجي ومن الجانب الليبي القائد العام للحركة العامة للكشافة والمرشدات الليبية عبدالمجيد الخذراوي وسط حضور عدد من القيادات الكشفية الكويتية والليبية.



وقال الليبي عبدالمجيد الخذراوي في تصريح صحافي نحن سعداء جدا بهذه الاستضافة لملتقى الرواد العرب وعلى هامش هذا الملتقى تم توقيع اتفاقية تعاون مع جمعية الكشافة الكويتية والتي ستعطي الكثير لكشافة البلدين وتصب في الخير والسداد والابداع والتفوق في شتى المجالات مشيرا إلى ان عن طريقها ستقام العديد من الانشطة والفعاليات الكشفية بين الطرفين خلال الفترة الصيفية وتبادل بين الثقافات والزيارات وتنمية المجتمع.



وأضاف ان اقامة هذا الملتقى تزامن مع الاحتفالات بالأعياد الوطنية لدولة الكويت الشقيقة والتي نتمنى ان تكون جميع ايامها افراحا وإن شاء الله ينعاد على الأشقاء في الكويت بالخير واليمن والبركات، لافتا إلى ان الكويت هذه الدولة العربية تقف دائما بمسافة واحدة من الجميع ومحبة للخير لكافة الدول العربية والاسلامية وموقفها الساطع والقوي تجاه القضية الفلسطينية وبيت المقدس واخوتنا واهالينا في غزة وهذا ليس بغريب على الكويت.



من جانبه، قال مفوض عام رابطة الكشافة والمرشدات الليبية فتوري ضو نصر «من خلال هذه الشراكة والتوأمة يتم العمل على الرفع من مستوى التبادل الثقافي والمعرفي وتوسيع فرص المشاركات الكشفية لاكتساب وتعلم مهارات جديدة وفتح آفاق للتطوير وتبادل الخبرات والمعارف بين منتسبي الحركة الكشفية من خلال المشاركة في الفعاليات الكشفية المشتركة، وغيرها من المبادرات الشبابية المثمرة التي ستسهم في تعزيز التفاهم والتسامح وبناء جيل من الشباب المتحضر والمسؤول مشيرا إلى الحرص على التقاء إرادة الطرفين للتأكيد على العلاقة الأخوية التاريخية بين الكشافة الليبية والكشافة الكويتية وتوحيد الجهود بخبرات قادة كل منهما سعيا إلى الارتقاء بمستوى العمل الكشفي العربي، ووصولا به إلى آفاق عالمية تؤهلهم للحفاظ على مكانتهم على المستوى العربي والدولي».



وأوضح نصر انه تم الاتفاق بين الطرفين على عدة بنود منها التعاون وتبادل الخبرات الكشفية للجمعيتين في مجال البرامج الكشفية والإرشادية والتدريب وتبادل الموارد التعليمية وتنظيم برامج تدريبية مشتركة من دورات



ومخيمات وفعاليات كشفية تجمع قادة وكشافي البلدين وتنظيم خطط لتبادل الزيارات بين الجمعيتين من خلال الأنشطة والبرامج الكشفية لزيادة بناء الصداقة بين الفتية والشباب وكذلك تبادل الخبرات والمعارف في مجالات القيادة والتنمية الشخصية وتعزيز قدرات الشباب في كلا البلدين والمساهمة في تبادل وإشراك القيادات الكشفية المتخصصة والمشاركة في المخيمات والفعاليات والتجمعات الكبرى لدى الجمعيتين والتنسيق بين الطرفين فيما يخص الشأن الإقليمي والدولي وكذلك العمل على إقامة برامج وأنشطة مشتركة بين رواد الحركة الكشفية من الطرفين معربا عن بالغ شكره وتقديره لجمعية الكشافة الكويتية بقيادة رئيسها الدكتور عبدالله الطريجي.



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