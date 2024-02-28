أقامت سفاراتنا لدى ألبانيا والتشيك وسنغافورة حفل استقبال بمناسبة الأعياد الوطنية التي تتزامن مع الذكرى الـ 63 للعيد الوطني والذكرى الـ 33 ليوم التحرير.



ففي تيرانا، أقام سفيرنا لدى ألبانيا د.فيصل المسيليم حفل استقبال حضره عدد من المسؤولين على رأسهم رئيس جمهورية ألبانيا بيرم بيغاي ووزراء وبرلمانيون ورؤساء البعثات الديبلوماسية واعلاميون.



وبهذه المناسبة، رفع السفير المسيليم أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وإلى الحكومة الرشيدة والشعب الكويتي، متمنيا دوام التقدم والازدهار والخير والأمان لبلدنا الغالي الكويت.



وأشاد السفير المسيليم بما حققته دولة الكويت على درب التقدم والرخاء في مسيرة نهضتنا المباركة على ضوء النهج الرشيد وفي ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.



واشتمل الحفل على إقامة معرض للصور احتوى على الإنجازات والمشاريع التنموية والإنسانية والخيرية التي قدمتها دولة الكويت من خلال الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية والجمعيات الخيرية الكويتية والتي ساهمت بوضع علامة بارزة ومشرفة لدولة الكويت في مجال العمل الخيري وكذلك صور عن دولة الكويت.



وفي براغ، أقام سفيرنا لدى جمهورية التشيك راشد الهاجري حفل استقبال حضره عدد كبير من المسؤولين من بينهم نائب رئيس البرلمان التشيكي وعدد من نواب مجلسي الشيوخ والبرلمان والمسؤولين في وزارة الخارجية التشيكية اضافة إلى رؤساء البعثات الديبلوماسية المعتمدة لدى التشيك.



ورفع السفير الهاجري أسمى آيات التهاني والتبريكات لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بهذه المناسبة الكريمة، متمنيا ان يحفظ الله دولة الكويت وشعبها من كل مكروه ويديم عليها نعمة الأمن والأمان في ظل قيادة سموه.



كما عبر عدد من المسؤولين عن شكرهم لهذه الدعوة، متمنين لدولة الكويت وللعلاقات الكويتية ـ التشيكية مزيدا من التقدم والازدهار.



وفي سنغافورة، أقامت سفارتنا حفل استقبال بمناسبة الأعياد الوطنية شاركت فيه حكومة سنغافورة ممثلة بضيف الشرف وزير الدولة الأقدم للاتصالات والمعلومات والتنمية الوطنية تان كيات هاو وعضوا البرلمان باتريك تاي ونج لينج لينج وعدد من كبار الشخصيات والمسؤولين إضافة إلى عميد السلك الديبلوماسي في سنغافورة ورؤساء وممثلي البعثات الديبلوماسية العربية والأجنبية المعتمدين ورجال أعمال وأكاديميين وإعلاميين ووفود من الجالية العربية والإسلامية المقيمة هناك.



وقدم سفيرنا لدى سنغافورة أحمد الشريم أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، والحكومة الرشيدة والشعب الكويتي الكريم.



وأكد الشريم أن الاحتفالات الوطنية تعد إحدى المناسبات المهمة التي يمتزج فيها عبق الماضي وأمجاده التاريخية بالحاضر وتطوراته وإنجازاته الفريدة، مضيفا أن أجمل ما تجسده تلك الاحتفالات هي مشاعر الولاء والانتماء للوطن والتحام الشعب بقيادته الرشيدة.



وأشار الشريم إلى عمق العلاقات والروابط التاريخية بين الكويت وسنغافورة ومتانة العلاقات الثنائية والمتنامية في العديد من المجالات وعلى كل الاصعدة.