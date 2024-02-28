انطلقت صباح أمس الثلاثاء فعاليات معرض العطور، ومعرض الغذاء والأواني الرمضاني بمشاركة 750 جهة وشركة عارضة، اللذين تنظمهما شركة معرض الكويت الدولي على أرض المعارض في مشرف وتستمر أنشطتهما حتى 9 مارس المقبل.



وأكدت المدير التنفيذي لقطاع التسويق والمبيعات في شركة معرض الكويت الدولي باسمة الدهيم في بيان صحافي أهمية المعرض التي تكمن في كونه حدثا رياديا في مجال العطور والتجميل في الكويت ويمثل قاعدة انطلاق مثلى لسوق قطاع التجميل ويشكل فرصة مناسبة لالتقاء الجمهور المستهلك بالمتخصصين في عالم التجميل.



وأضافت الدهيم ان المعرض اجتذب شركات ومؤسسات محلية وإقليمية ودولية تمثل وكلاء وعارضين لماركات تجارية متعددة محلية وعالمية، موضحة ان المشاركات في المعرض بلغت ذروتها بشكل ملحوظ بأكثر من 400 جهة وشركة عارضة ممثلين لرعاة ولوكلاء محليين وإقليميين من الكويت والسعودية وعمان والبحرين وقطر والإمارات ولماركات تجارية عالمية لعطور وأدوات ومستحضرات التجميل. وتوقعت ان يستقطب هذا المعرض المقام على صالات 5 و6 و7 و8 أكثر من 250 ألف زائر خلال فترة عروضه والتي تواكبها معارض أخرى مهمة كمعرض الغذاء الرمضاني والأواني المنزلية وكذلك معرض الدراعات وجميعها تتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، مبينة ان معرض الغذاء الرمضاني والأواني المنزلية يعد واحدا من أهم وأكبر معارض الغذاء السنوية المتخصصة وأكثرها نجاحا ليشكل أكبر تجمع غذائي في الكويت والمنطقة في هذه الفترة بالذات، حيث يوفر لرواده تحت سقف واحد منصة رائعة لعرض مجموعة خيارات واسعة من الأغذية والأطعمة الطازج والمبردة والدواجن والأسماك واللحوم وغيرها من الحلويات والفواكه.



وأشارت إلى ان المعرض يعد فرصة طيبة للتنافس بين العارضين من تجار الجملة الموردين والمصدرين والمصنعين والموزعين ومحترفي صناعة الأغذية لتقديم مجموعة من العروض المختلفة والمميزة التي تلبي احتياجات زوار المعرض الغذائية الخاصة بالشهر الفضيل، مشددة على ان شركة معرض الكويت الدولي إذ تؤكد حرصها على الدوام والتزامها المطلق بحسن تنظيم معارضها لتظهر بشكل لائق ومشرف لن تدخر جهدا في سبيل إنجاح هذا الحدث وغيره من الفعاليات.



وذكرت بمواعيد زيارة معارضها يوميا من 10 صباحا إلى 1:30 ظهرا، ومن 4:30 عصرا حتى 10 مساء، ويوم الجمعة فترة مسائية فقط من 4 عصرا حتى 11مساء، ويومي الخميس والسبت فترة واحدة من 10 حتى 11 مساء.