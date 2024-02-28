بداح العنزي



أصدر مدير عام البلدية م.سعود الدبوس قرارا بتعديل تشكيل لجنة فحص طلبات الوظائف الإشرافية. وتضمن القرار التالي:مادة أولى: يستبدل نص المادة الأولى من القرار الإداري رقم 2436 لسنة 2023 بالنص التالي:



مادة 1: تشكيل لجنة فحص طلبات الترشح لشغل الوظائف الإشرافية بالجهاز التنفيذي بطريق الندب وإجراء الاختبارات التحريرية والمقابلات الشخصية للمرشحين برئاسة مدير عام البلدية وعضوية كل من:



نائب المدير العام للشؤون المالية والإدارية - نائبا للرئيس، والمستشار مدير الإدارة القانونية، ونائب المدير العام لقطاع المشاريع، ونائب المدير العام لشؤون قطاع أفرع البلدية العاصمة والجهراء أعضاء، ويتولى مدير إدارة شؤون الموظفين أمانة سر اللجنة.



مادة ثانية: على الجهات المعنية - كل فيما يخصه - المبادرة لتنفيذ هذا القرار وإبلاغه لمن يلزم ويعمل به من تاريخ صدوره.