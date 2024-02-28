وجهت عضوة المجلس البلدي م.منيرة الأمير عددا من الأسئلة حول متابعة ما تم من إجراءات بشأن تفعيل قرارات النظافة الجديدة.



وقالت م.منيرة الأمير في سؤالها: استكمالا لما بدأناه بالتعاون مع إدارة البلدية للتواصل من أجل مناقشة كل ما يخص ملف النظافة ومتابعة ما يحدث أولا بأول للتأكد من تفعيل القرارات الجديدة التي نعتقد أنها سيكون لها تأثير إيجابي في تطوير أداء هذا الملف المهم، وعملا بالمادة 32 البند 1 من قانون 33/2016 في شأن بلدية الكويت والذي ينص على «تنفيذ قرارات المجلس البلدي بعد المصادقة عليها» وسبق أن تقدمت بأسئلة حول ذات الموضوع، ولكن ما وصلني حينها لم يكن يحمل الكثير من المعلومات لنا عن أي جدول زمني أو تفصيل تطبيق القرارات الجديدة والمصادق عليها حول ملف النظافة، وهي:



أولا: قرار تصنيف شركات النظافة «شركات أعمال النظافة العاملة في المدن» حسب القدرة والإمكانات والخبرات رقم م ب/ م ق 14/220/15/ 2023 د1 المتخذ بتاريخ 20/03/2023.



ثانيا: قرار التعاقد مع مكتب خبرة عالمي لوضع الأسس الفنية لعقود النظافة وتحديد معايير الرقابة ومستويات التكلفة، رقم م ب/ ف7/116/09/2022 د 1 المتخذ بتاريخ 21/11/2022.



وأضافت: وحيث إن هذه قرارات معتمدة واجبة التفعيل كما ذكرنا، وحيث إن إدارة البلدية ستبدأ العمل حاليا على تجديد العقود الخاصة بنظافة المدن فإنني أتقدم إليكم بالأسئلة التالية للمتابعة معكم:



٭ ما الإجراءات التي قام بها الجهاز التنفيذي حتى الآن من أجل ضمان ضم قرارات المجلس البلدي الصادرة في هذا الشأن؟



٭ ما الجدول الزمني المتوقع من قبل الجهاز التنفيذي لبلدية الكويت لمشاهدة عملية تفعيل حقيقية لهذه القرارات كل على حدة؟