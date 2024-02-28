ياسر العيلة



المقدمات الغنائية للمسلسلات لها دور مؤثر لا يقل أهمية عن أي جانب من جوانب العمل التلفزيوني، وهي تعمل على جذب المشاهد وشد انتباهه للأعمال الدرامية، مما يجعله ينتظرها يوميا، وبالتالي فلابد أن تكون كلمات وألحان هذه المقدمات من خلال عمل متناغم ومنسجم مع خصوصية المسلسل، وهذا الذي حرص عليه الفنان والمنتج الكبير عندما أسند مهمة عمل المقدمة الغنائية لمسلسله الجديد «من كثر حبي لك» لاثنين من كبار الكلمة والنغم في الكويت والعالم العربي وهما الشاعر أحمد الشرقاوي والملحن عبدالله القعود، بالإضافة للمطربة العراقية أصيل هميم، ومن توزيع المتميز دائما ربيع الصيداوي.



وعن هذه التجربة، تحدث الشاعر الغنائي الكبير أحمد الشرقاوي قائلا: عندما حدثني المنتج والأخ العزيز باسم عبدالأمير عن أحداث وقصة المسلسل والقضايا التي يتناولها، كتبت كلمات تعبر عن أحوال الزمن الحالي وتغير الناس من حال إلى حال، وكيف تتحول قصص حب البعض إلى عداء.



وأضاف: ركزت على هذه النقطة تحديدا لأنها أساس المسلسل الذي يتناول كل شيء وضده، وتابع: باختصار العمل صورة من المجتمع الكبير الذي نعيش فيه، وخرجنا منه إلى أحوال الناس بشكل عام في هذه الدنيا. وأشاد الشرقاوي بصديقه الملحن الكبير عبدالله القعود والموزع الجميل ربيع الصيداوي، بالإضافة إلى النجمة صاحبة الصوت الرائع أصيل هميم لأنهم قدموا كلماته بشكل مميز جدا، متمنيا ان تحوز الأغنية والمسلسل إعجاب المشاهدين خلال الشهر الكريم.



الجدير بالذكر ان مسلسل «من كثر حبي لك» من تأليف نور البدري وإخراج حسين الحليبي ومن بطولة النجم الكبير إبراهيم الحربي وباسم عبدالأمير وحمد العماني ونور الشيخ وخالد الشاعر وفاطمة الطباخ وشوق الهادي وفاطمة الطباخ وأحمد النجار، ويعرض خلال شهر رمضان المقبل على محطة mbc وعدد من المحطات الأخرى.