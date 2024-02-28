ضمن فعاليات معرض مسقط الدولي للكتاب، توقع مساء غد الخميس الشاعرة الشيخة أفراح مبارك الصباح ديوانها الشعري «شغف أزرق» وذلك في جناح وزارة الثقافة والرياضة والشباب في تمام الساعة السابعة مساء.



ومن المنتظر أن يحضر حفل التوقيع لفيف من الشعراء والكتاب العمانيين والخليجيين الذين يشاركون في معرض مسقط للكتاب الذي يعتبر أحد أكبر التظاهرات الثقافية في سلطنة عمان.



كما يحضر حفل التوقيع حضور رسمي يتمثل في د.عبدالله الحراصي وزير الإعلام العماني رئيس لجنة معرض مسقط الدولي للكتاب وسعيد بن سلطان البوسعيدي وكيل الثقافة العماني وجمع غفير من المعنيين بالكتاب وصناعة النشر.



يذكر أن ديوان «شغف أزرق» يضم 22 قصيدة كتبت بمشاعر وأحاسيس عالية تتوسل البحر طريقا للبوح، كما تتخذ من مده وجزره أداة للتعبير عن مشاعر الإنسان وأحاسيسه التي تعلو وتخفض وفقا للحالة الشعورية الإنسانية.



ويحتوي ديوان الشعر على لوحات للفنانة ديمة الغنيم، أما الغلاف فهو من تصميم الفنان والخطاط حيدر المعاتيق، كما أن طباعة الكتاب مختلفة، فهي قريبة من الـ«آرت بوك»، إذ يتضمن لوحات «كانفاس» من الداخل، حيث تمت طباعة لوحات الغنيم بطريقة فنية.