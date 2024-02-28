عبدالكريم العبدالله



أعلنت وزارة الصحة انخفاض نسبة إصابات العين التي استقبلتها أقسام العيون في مستشفيات الوزارة خلال عطلة الأعياد الوطنية بنسبة 95.8% مقارنة باحتفالات السنة الماضية.



وأوضح رئيس مجلس أقسام العيون في الوزارة د.أحمد الفودري، في تصريح صحافي، أن أقسام العيون استقبلت 14 حالة إصابة فقط في جميع محافظات البلاد، بينما كانت قد استقبلت 331 حالة خلال الأعياد الوطنية من العام الماضي 2023. وبين الفودري أن حالات الإصابة المحدودة التي تعاملت معها أقسام العيون هذا العام توزعت بواقع حالة واحدة فقط في مركز البحر للعيون، و5 حالات في مستشفى العدان، و7 حالات في مستشفى الجهراء، وحالة واحدة في مستشفى الفروانية، فيما لم يستقبل قسم العيون في مستشفى جابر أو في مركز الشامية الصحي أي حالات.



وثمن الجهود التي تبذلها جهات الدولة المعنية في تأمـــــين الاحتفالات وخروجهـا بالصورة الحضارية المشرفة وخلوها من العديد المظاهر السلبية التي قد تضر بالصحة، مشيدا بمستوى وعي الشعب الكويتي والتزامه بالقرارات والأطر القانونية التي انعكست نتائجها الإيجابية في معدل الانخفاض الكبير في إصابات العين.



وأعرب عن شكره لكل الكوادر الطبية بمختلف أقسام العيون والتي كانت على أتم الاستعداد طيلة فترة الاحتفال بالأعياد الوطنية تحسبا لأي طارئ.