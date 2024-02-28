ارتفعت أسعار المنازل في الولايات المتحدة للشهر الحادي عشر على التوالي، وسجلت مستوى قياسيا جديدا، في ظل النقص المستمر للوحدات المعروضة للبيع، وارتفع مؤشر «كايس شيلر» التابع لوكالة «ستاندرد آند بورز» لأسعار المنازل المعدلة موسميا في أكبر 20 مدينة في البلاد، بنسبة 0.2% خلال ديسمبر على أساس شهري.



وارتفعت أسعار المنازل في الأسواق العشرين الرئيسية في الولايات المتحدة بنسبة 6.1% على مدار الأشهر الاثني عشر الماضية المنتهية في ديسمبر، كما ارتفع المؤشر الوطني، وهو مقياس أوسع لأسعار المنازل في البلاد، بنسبة 0.2% في ديسمبر على أساس شهري، وارتفع أيضا بنسبة 5.5% على أساس سنوي.



وصل مؤشر العشرين مدينة الرئيسية والمؤشر الوطني إلى مستويين قياسيين جديدين في الشهر الأخير من 2023، وسجلت مدينة سان دييغو أكبر زيادة في أسعار المنازل على أساس سنوي، حيث ارتفعت الأسعار بها بنسبة 8.8%.