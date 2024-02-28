شهدت أوروبا أقل عدد من عمليات الاستحواذ على الشركات من قبل المستثمرين الصينيين منذ أكثر من عقد في عام 2023، مع انخفاض القيمة الإجمالية للصفقات أيضا، وفقا للبيانات التي نشرتها «إي واي».



وقال الشريك ورئيس خدمات الأعمال الصينية في منطقة غرب أوروبا في «إيرنست آند يونغ» يي سون: التوسع في أوروبا من خلال أنشطة الاندماج والاستحواذ لم يعد في الوقت الحالي يمثل أولوية عالية في استراتيجية الشركات للعديد من الشركات الصينية. وأضاف: في حين أن عمليات الاستحواذ أصبحت أقل أهمية في أوروبا، فإن بعض المستثمرين الصينيين يركزون على بناء مصانع ضخمة في أوروبا، وخاصة في مجالات السيارات الكهربائية والبطاريات.