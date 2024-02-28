ترأس وزير المالية وزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار د.أنور علي المضف أول من أمس، وفد الكويت المشارك في الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة حول مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين.



وقد شهد الاجتماع مشاركة الأمين العام لدول مجلس التعاون بدول الخليج العربية جاسم البديوي، ووزير الأعمال والتجارة البريطانية كيمي بادنيوك، وبحضور الوزراء في دول المجلس المعنيين بمفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة، وتم خلال الاجتماع مناقشة أهم الموضوعات التي تتضمنها الاتفاقية والاتفاق على خارطة طريق للتوصل إلى اتفاقية تجارة حرة بين دول المجلس والمملكة المتحدة لما لها من أهمية لتحقيق مصالح الطرفين.