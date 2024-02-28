علي مراد بهبهاني: محطة رئيسية مهمة لقطاع السيارات على مستوى المنطقة وعلامة بارزة في مسيرة شراكاتنا مع فولكس واجن

مايكل ماير: فولكس واجن الكويت تتطلع إلى مستقبل من التميز والابتكار في كل من مبيعات التجزئة للسيارات وخدمات الدعم الفني

استكمالا لخططها التوسعية والاستثمارية كواحدة من أعرق وأهم الشراكات في قطاع السيارات في البلاد، قامت شركة فولكس واجن الكويت - شركة بهبهاني للسيارات، مؤخرا، بافتتاح أكبر منشأة 3S للعلامة التجارية «فولكس واجن» على مستوى العالم، والتي تضم صالة عرض ومركز خدمة تحت سقف واحد والواقعة بمنطقة الشويخ على مساحة إجمالية تبلغ نحو 39.250 مترا مربعا.



ولقد جاء افتتاح منشأة 3S الجديدة في الكويت، ممثلة في صرح هائل لفولكس واجن، مجهز بكل الإمكانات وبأحدث التقنيات، في مساحاته الداخلية الشاسعة، مراعيا في الوقت ذاته الاعتبارات البيئية ومعايير الاستدامة في بنائه وأيضا في عملياته، ليعكس بذلك التاريخ العريق والبراعة التقنية لفولكس واجن من خلال المنشأة 3S، التي تتخذ منها العلامة التجارية في الكويت حاليا مقرا رئيسيا جديدا لها، لتقدم من خلاله سلسلة خدماتها المتكاملة للسيارات بمستويات جديدة من الجودة والإتقان.



وقد تم إطلاق المنشأة 3S ضمن حفل افتتاح لافت، أقامته فولكس واجن الكويت - شركة بهبهاني للسيارات، وحضره نخبة من ممثلي بهبهاني للسيارات ومجموعة فولكس واجن الشرق الأوسط، مع مجموعة من أبرز الأسماء في مجال السيارات والأعمال في الكويت.



وترأس الحضور علي مراد بهبهاني رئيس شركة بهبهاني للسيارات، وحسين مراد بهبهاني نائب رئيس مجلس الإدارة، كما شمل الحضور أعضاء من اللجنة التنفيذية في بهبهاني للسيارات، وبحضور مايكل ماير من فولكس واجن الشركة الأم، ورافقهم بينوا تيرز الرئيس التنفيذي لمجموعة فولكس فاجن الشرق الأوسط وماتياس تزيغلر في منصب المدير التنفيذي للعمليات في الشرق الأوسط وفريقه الكامل من مكتب فولكس واجن الشرق الأوسط.



وفي خلال كلمته الاحتفالية بانتهاء مشروع المنشأة 3S وافتتاحه، أعرب علي بهبهاني عن حماسه الكبير تجاه هذا الحدث المهم، حيث قال: يسجل افتتاح المنشأة 3S كمقر رئيسي جديد لفولكس واجن الكويت، محطة إنجاز رئيسية وبالغة الأهمية في قطاع السيارات على مستوى المنطقة، وعلامة بارزة في مسيرة شراكاتنا الممتدة مع فولكس واجن، ومن خلال هذه الانطلاقة، نتطلع في شركة بهبهاني للسيارات، لمزيد من فرص التعاون لتعزيز الآفاق الاستثمارية ومجالاتها مع هذه العلامة التجارية الرائدة، التي تجمعنا بها شراكة طويلة وموثوقة.



واضاف: نحن ملتزمون باعتبارنا روادا في هذا المجال بدفع وتنمية القطاع، وذلك من خلال العمل على تعزيز التجربة الخاصة المقدمة للعميل وشعوره بالتميز كمالك لفولكس واجن، خصوصا في ظل تسارع وتيرة التطور التكنولوجي والرقمي، الذي طال كافة القطاعات المرتبطة بخدمة العملاء، وسمح بآفاق وعوالم من الاحتمالات والإمكانات، رافعا معه في المقابل حدة وشدة المنافسة، لذلك جاء تطوير هذا المرفق الجديد لفولكس واجن لنستمر في طليعة التميز والريادة، التي تليق بشراكاتنا مع بهبهاني للسيارات وبهذه العلامة التجارية العريقة.



من جانبه، علق مايكل ماير معبرا عن سعادته بهذا الإنجاز، وعن تطلعاته المستقبلية، وقال: تتطلع فولكس واجن الكويت إلى مستقبل من التميز والابتكار في كل من مبيعات التجزئة للسيارات، وكذلك في خدمات الدعم الفني، خصوصا في ظل الإقبال المتزايد الذي شهدته فولكس واجن في السوق الكويتي على تشكيلة مركباتها في الآونة الأخيرة، ما كان الدافع في الأساس وراء هذا الإنجاز، الذي حققته فولكس ضمن شراكاتها الطويلة مع شركة بهبهاني للسيارات، لتعزيز تواجدها الإقليمي وآفاق استثماراته.



وبمجرد انطلاق خدمات المنشأة 3S، تبدأ فولكس واجن الكويت أولى خطواتها باتجاه عصر جديد من خدمات السيارات، لتقوم العلامة التجارية الألمانية، والشهيرة بقدراتها اللامحدودة، بإعادة صياغة كاملة لمفهوم التجربة المتكاملة للعملاء، وتشكيل معايير جديدة للجودة والخدمات المتكاملة، وتود الشركة أن تدعو عملاءها الكرام للانضمام مع فولكس واجن الكويت في تجربتها الاستثنائية، المدمجة مع الفخامة، والتخصيص، والسهولة، بما يضع معايير جديدة تماما في تجارة التجزئة للسيارات.

خدمات رائدة ومتكاملة

تقدم فولكس واجن عبر مقرها الجديد، المنشأة 3S في منطقة الشويخ، سلسلة من الخدمات الرائدة والمتكاملة في قطاع السيارات، متوجة بتجربة عملاء غير مسبوقة، سواء على نطاق المبيعات أو الصيانة، فهي تجربة تتكامل أركانها في هذا الصرح الجديد، المؤلف من 6 طوابق، والذي يتميز بتصميمه الهندسي والمعماري البارع والمتقن، من حيث في توظيف واستغلال المساحات الشاسعة وتوزيعها، مع التقنيات الرقمية والذكية المتقدمة التي تم تعيينها، ليصب كله في تعزيز وتسهيل وتمكين رحلة العميل داخل المنشأة، منذ لحظة دخوله المرفق ولغاية ما بعد الخدمة.



كما تتميز منشأة 3S التابعة لفولكس واجن بتصميمها الداخلي الأنيق والجاذب، الذي يتجلى في تفاصيل صالات العرض داخل المنشأة، ويذكر أن مساحة المعارض تبلغ 3555 مترا مربعا، وهي تشمل معرضا ضخما للسيارات الجديدة، في الدور الأول، ومعرضا مشابها للسيارات المستعملة، وكلا المزودين بتقنيات متطورة للعرض والإظهار، علاوة على الأدوات الرقمية والتفاعلية لخدمة العملاء، ما يعكس الفصل التالي من الإرث الذي ستتركه سيارات فولكس واجن في المستقبل.



وبفضل تصميمها الجديد والمذهل، تدمج هذه المنشأة مبيعات السيارات وخدمات الصيانة وقطع الغيار بسلاسة، إذ تضم المنشأة 3S مركز صيانة وقطع الغيار مكيف يستقبل أكثر من 100 عميل يوميا، بالإضافة إلى مركز إصلاح.



ويتميز مركز الصيانة في المنشأة 3S بوجود 48 من خطوط عمل الرافعات، وخطين عمل لمحاذاة العجلات، وخط عمل خاص بالإطارات، و6 خطوط للفحص وإصدار التقرير، مع 9 خطوط للخدمة السريعة و3 خطوط من الأعمال الأخرى بمجموع 69 رافعة.



وباتباع نهجها الذي يركز على العملاء، تواصل فولكس واجن تقديم كل هذه الخدمات من مقرها تحت سقف واحد، الأمر الذي يجسد التزام العلامة التجارية الراسخ بالحفاظ على رضا العملاء وثقتهم.

المسؤولية البيئية

أما في التزامها البيئي، تجدر الإشارة إلى تصميم المنشأة 3S باستخدام أحدث التقنيات البيئية لتحقيق الاستدامة، حيث يشمل نظام صيانة المباني (BMS) ويساعد في التحكم والمراقبة الفعالة للخدمات الميكانيكية والكهربائية.



وكذلك تتضمن المنشأة محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية تحتوي على تركيبات على هياكل ظل السيارات والزجاج، ومنشأة غسيل السيارات تعتمد على إعادة تدوير واستخدام المياه الرمادية، وتتمتع المنشأة أيضا ببنية تحتية متميزة لشحن السيارات الكهربائية.