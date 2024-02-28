الشركة تدرس التخارج من 16 أصلاً خلال الخطة الخمسية من 2020 إلى 2026

107.1 آلاف برميل يومياً الإنتاج خلال 2024.. صعوداً من 98 ألفاً في 2021

أحمد مغربي



كشفت بيانات حصلت عليها «الأنباء» أن مؤسسة البترول الكويتية تعمل على تحسين محفظة أعمال التنقيب والإنتاج الدولية عبر ذراع الاستكشاف والإنتاج الخارجي المتمثل في الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية «كوفبك» من خلال الحصول على أصول جديدة وبيع الأصول غير المربحة من أجل تعظيم العوائد المالية. وأظهرت البيانات أن «كوفبك» لديها خطة لزيادة الإنتاج إلى مستوى 139.3 ألف برميل يوميا بحلول العام 2026، وذلك صعودا من مستوى 107.1 آلاف برميل يوميا خلال 2024 وارتفاعا من مستوى 98 ألف برميل يوميا في 2021.



وجاء ضمن البيانات أن «كوفبك» ستعتمد على الاقتراض الخارجي لتنفيذ صفقات الاستحواذ الجديدة خلال الخطة الخمسية (2020- 2026) والذي يبلغ عددها 5 صفقات استحواذ لحقول نفط وغاز جديدة، مشيرة إلى أن القروض الخارجية مطلوبة لتمويل برامج الاستحواذ الجديدة ابتداء من عام 2023 والتي تتراوح بين 975 مليون دولار و 3.49 مليارات دولار حسب السيناريوهات المتوقعة.



وكشفت تلك الوثائق أن «كوفبك» تستهدف تصفية نحو 16 أصلا خلال فترة الخطة الخمسية، وذلك من خلال خطط مدروسة تحقق من خلالها الشركة الجدوى الاقتصادية المستهدفة من وراء تلك العملية بما يعزز إيرادات الشركة وعملياتها.



وبينت أن الاتجاه الاستراتيجي لشركة «كوفبك» يتمثل في تحسين المحفظة الحالية لضمان التميز التشغيلي، ومؤخرا ركزت «كوفبك» على تعزيز موقعها الجديد كمشغل عالمي موثوق، وبدأت التشغيل في عدد من الامتيازات في إندونيسيا والنجاحات المتعددة في المشاريع الموجودة في بلدان مختلفة مثل مصر وباكستان وكندا وأستراليا.



وخلال 2022 (آخر بيانات مالية متاحة للشركة) حققت «كوفبك» نتائج مالية مميزة بأرباح صافية تجاوزت مليار دولار، وهو أعلى صافي أرباح على الإطلاق، مقارنة بـ 285 مليون دولار لعام 2021، كما ارتفع الإنتاج إلى حوالي 98 ألف برميل يوميا، مقارنة بـ 97 ألف برميل يوميا في عام 2021.



وتواصل (كوفبك) تحقيق استراتيجيتها لترشيد المحفظة الحالية وتعظيم القيمة، ولذلك قامت الشركة مؤخرا ببيع حصتها البالغة 100% في النرويج، وحققت محفظة الشركة في النرويج صافي دخل تراكمي للشركة تجاوز 600 مليون دولار واسترداد الاستثمار بحلول أوائل عام 2022، مع معدل عائد داخلي تقريبي قدره 14% من عام 2013 إلى 2022.



وعلى الرغم من أن «كوفبك» قامت ببيع محفظتها الحالية في النرويج إلا أن الشركة تعتبرها واحدة من أهم الدول في مجالات الاهتمام الأساسية وتتوافق مع التوجهات الاستراتيجية مع التركيز على تعزيز المحفظة المستقبلية، إذ ستكمل الشركة في عمليات تقييم الفرص والتركيز عليها.