أحمد مغربي

أصدر الرئيـس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف السعود تعميما باستئناف إجراءات الترقيات/ الترفيع للمستوفين حتى 1 مارس 2024.



وجاء في التعميم، الذي حصلت عليه «الأنباء»، أنه نظرا للإجراءات التي تقوم بها بعض الشركات التابعة بالقطاع النفطي من وقف الترقية/ الترفيع تزامنا مع فترة تقييم الأداء السنوي للعاملين لحين الانتهاء من التقييم مما قد يترتب على ذلك تأخير استحقاق الترقية/ الترفيع للمستوفين الشروط والضوابط، يرجى إصدار توجيهاتكم للمعنيين بسرعة استكمال إجراءات الترقية/ الترفيع للعاملين المستوفين حتى 1 مارس 2024.



وتضمن التعميم الإشارة إلى التعميم السابق بتاريخ 21 فبراير 2024 في شأن استئناف التعيين والترقية والنقل والندب تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم (162) المتخذ في اجتماعه رقم (2024/7) المنعقد بتاريخ 19 فبراير 2024 بناء على توجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الصادرة بهذا الشأن بتاريخ 18 فبراير 2024.