أعلنت وزارة الطاقة الأميركية سعيها لشراء 3 ملايين برميل من النفط الخام المحلي لصالح مخزون الاحتياطي الاستراتيجي، في أحدث خطوة ضمن جهود الإدارة الأميركية لشراء كميات صغيرة من المخزون. وقالت الوزارة في بيانها، إنه من المقرر تسليم الكمية المشار إليها للاحتياطي الاستراتيجي في أغسطس المقبل.



وتعمل إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن على إعادة تعبئة مخزون النفط الاستراتيجي بوتيرة بطيئة، بعد بيعها كمية قياسية منه في عام 2022 لمحاولة الحد من ارتفاع أسعار البنزين بعد نشوب الحرب الروسية- الأوكرانية، وفق ما نقلته وكالة «رويترز».



وباعت الإدارة الأميركية 180 مليون برميل من نفط الاحتياطي الاستراتيجي على مدى 6 أشهر في عام 2022 بمتوسط 95 دولارا للبرميل تقريبا في أكبر عملية من نوعها على الإطلاق، بجانب بيع وزارة الطاقة 38 مليون برميل إضافي في العام نفسه بتفويض من الكونغرس.



وأعادت الولايات المتحدة شراء 23.08 مليون برميل من النفط الخام المحلي منذ مبيعات عام 2022، وتخطط لتسريع إضافة نحو 4 ملايين برميل للاحتياطي الاستراتيجي من خلال منح قروض لشركات النفط.



وذكرت «رويترز» نقلا عن محللين أن تسريع عمليات إعادة شراء النفط بكميات كبيرة من شأنه رفع مخاطر زيادة أسعار النفط والبنزين قبل الانتخابات الرئاسية المقرر انعقادها في الخامس من نوفمبر المقبل. وأضافت أن الإدارة الأميركية ترغب في إعادة الشراء بسعر 79 دولارا أو أقل.