شريف حمدي



أنهت بورصة الكويت جلسة تداولات أمس بارتفاع مؤشر السوق العام إلى أعلى مستوى منذ نحو 13 شهرا وتحديدا منذ ديسمبر 2022، وذلك بعدما ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.25% بإضافة 18.6 نقطة ليصل إلى 7433 نقطة. يأتي ذلك فيما أغلقت المؤشرات الفرعية على تباين، إذ ارتفع أداء مؤشر السوق الأول بنسبة 0.3% بإضافة 29.6 نقطة ليصل المؤشر إلى 8157 نقطة، وتراجع أداء مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.3% بخسارته 19.6 نقطة ليصل إلى 6054 نقطة.



وشهدت جلسة أمس ارتفاعا في السيولة المتدفقة للسوق بنسبة 5% تقريبا، إذ بلغت المحصلة 51.9 مليون دينار ارتفاعا من 49.5 مليون دينار بأخر جلسة تداول، وكان لافتا أن الأسهم البنكية جاءت في طليعة الأسهم الأكثر تداولا من حيث القيمة، حيث حل بيت التمويل الكويتي «بيتك» في الصدارة بقيمة 7.8 ملايين دينار، تلاه الوطني بـ 3.8 ملايين دينار، ثم الدولي KIB بتداولات قيمتها 2.4 مليون دينار، ثم برقان بـ 2.2 مليون دينار، تلاه الخليج بـ 2.1 مليون دينار. وتقدر القيمة الإجمالية للأسهم الخمسة المصرفية بـ 18.3 مليون دينار تشكل 35% من الإجمالي، ما يشير إلى عودة الإقبال اللافت من قبل المتعاملين على أسهم البنوك بعد اتضاح الصورة على مستوى إفصاحات النتائج المالية للعام الماضي وتوصيات التوزيعات النقدية والمنحة، إذ كشفت 8 بنوك كويتية عن نتائجها التي شهدت قفزة بنهاية 2023 مقارنة مع العام الذي سبقه بنسبة 28.5% بإجمالي 1.44 مليار دينار مقارنة مع 1.26 مليارا وفقا لما نشرته «الأنباء» مؤخرا. وبنهاية جلسة أمس، بلغت كميات الأسهم المتداولة بنسبة 4% بإجمالي كميات اسهم متداولة 269 مليون سهم مقابل 273 مليون سهم بآخر جلسة تداول، وجاء بصدارة قائمة الأكثر تداولا سهم منازل بـ 22.1 مليون سهم، تلاه وثاق بـ 18.7 مليون سهم، ثم مشاريع بـ 15.3 مليون سهم. وقاد السوق أمس 7 قطاعات اكتست مؤشراتها الوزنية باللون الأخضر، إذ ارتفع قطاع التكنولوجيا بنسبة 1.8%، تلاه قطاع الطاقة بـ 1.6%، فيما ارتفع قطاع البنوك بنسبة 0.55%، وأسفرت تعاملات أمس عن ارتفاع القيمة السعرية لأسهم 54 شركة مقابل تراجعها في اسهم 62 شركة، ولم تتغير في اسهم 17 شركة، ولم يجر التداول على اسهم 14 شركة. وانخفضت القيمة السوقية لبورصة الكويت أمس وذلك بنحو 529 مليون دينار بنسبة 1.1% من القيمة الإجمالية البالغة 43.973 مليار دينار مقارنة مع 44.502 مليارا بنهاية جلسة الخميس الماضي. وجاء الانخفاض بالقيمة السوقية على إثر إعلان بورصة الكويت إلغاء إدراج اسهم البنك المتحد الكويتي (المتحد) اعتبارا من أمس الثلاثاء بناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال بعد تنفيذ اندماج «المتحد» عن طريق الضم مع بيت التمويل الكويتي (بيتك)، مع الأخذ في الاعتبار أن المحصلة النهائية للقيمة تتضمن التغيرات في القيمة الرأسمالية للسوق نتيجة التداولات أيضا.



مواعيد تداولات رمضان



أصدرت بورصة الكويت بيانا أمس بشأن تحديد مواعيد العمل خلال شهر رمضان المبارك، على أن يكون الوقت من 10 إلى 10:10 صباحا موعدا لمزاد الافتتاح، وأن يستمر التداول بين 10:10 صباحا إلى 01:05 مساء، ولفتت إلى أن مزاد الإغلاق سيكون في الفترة من 01:05 إلى 01:15 مساء بتوقيت الكويت.