عبدالعزيز جاسم



قال مساعد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي كاظمة بدر العنزي، بعد الخسارة من الكويت 1-2 في نهائي كأس السوبر مساء أول من أمس، إن اللاعبين قدموا مجهودا كبيرا في المباراة ومواجهة الدور نصف النهائي أمام العربي، وكانوا قريبين من تحقيق اللقب لكن لم يكتب لنا النجاح، مشيرا إلى أن خسارة اللقب ليس نهاية المطاف. وأضاف: من الآن تركيزنا منصب على مواجهة الفحيحيل في الجولة الـ 17 من دوري زين الممتاز الأحد المقبل، والتي تعتبر حاسمة ومهمة في تحديد مصير البرتقالي للبقاء مع الفرق الـ 6 الأوائل، لافتا إلى أن الفريق طوى صفحة السوبر ويركز فيما هو قادم وكلنا ثقة بقدرة اللاعبين على تحقيق نتائج إيجابية.



من جهته، أكد قائد فريق كاظمة حمد حربي، أن الإرهاق أثر على الفريق بعدما لعب 120 دقيقة أمام العربي في الدور نصف النهائي قبل ما يقارب 3 أيام من النهائي، مشيرا إلى أنهم حاولوا تسيير المباراة بعد التقدم بهدف لكن هدف التعادل جاء سريعا ما ساهم في تصحيح المسار للمنافس.



بدوره، قال حارس مرمى «البرتقالي» بدر الصعنون ان الفريق لعب مباراة جيدة حتى تمكن الكويت من تسجيل هدف التعادل والذي افقدنا التركيز نوعا ما، مشيرا إلى العامل البدني للأبيض كان أفضل في الشوط الثاني ورغم ذلك حاولنا العودة للمباراة إلا أنهم تمكنوا من تسجيل هدف الفوز من هجمة مرتدة.