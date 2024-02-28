يحيى حميدان



أكد رئيس نادي الكويت خالد الغانم أن تحقيق لقب كأس السوبر في كرة القدم للمرة السابعة في تاريخ النادي، لينفرد بصدارة السجل الذهبي للمسابقة، بعد الفوز على كاظمة 2-1 في المباراة النهائية التي أقيمت على ستاد جابر أول من أمس، لم يأت من فراغ بل جاء بعد عمل دؤوب بدأه الرئيس الأسبق مرزوق الغانم وأكمله سلفه عبدالعزيز المرزوق، وتكلل هذا العمل بالحصول على زعامة ألعاب كرة القدم وكرة اليد وكرة الصالات.



وتقدم الغانم بالشكر للجماهير الكويتاوية على مساندتها الدائمة لـ «الأبيض»، وكذلك جميع الأجهزة المعاونة واللاعبين على جهودهم الكبيرة طوال الفترة الماضية.



وأشار الغانم إلى أن المنافسة على لقب دوري «زين» الممتاز لا ترتبط بمواجهة الكويت صاحب المركز الثاني برصيد 37 نقطة أمام العربي المتصدر برصيد 39 نقطة يوم الأحد المقبل ضمن الجولة الـ 17 من المسابقة، مؤكدا أن هذه المواجهة مهمة بالتأكيد للفريقين، ولكنها لن تحدد هوية بطل المسابقة لوجود 11 مباراة لاحقة. وأضاف الغانم: «من يريد لقب الدوري عليه أن يكون بكامل التركيز والتحضير، ومسابقة الدوري تحتاج لتجميع أكبر قدر ممكن من النقاط، لذلك مواجهة العربي ستكون حالها كحال أي فريق آخر يواجهه الأبيض». ونفى الغانم نيته الترشح لرئاسة اتحاد الكرة، مشيرا إلى أن مجلس الإدارة الحالي قائم وأمامه 3 سنوات لإكمال دورته الانتخابية.



وعن التفاوض مع لاعبي القادسية عيد الرشيدي والليبي محمد صولة، أفاد الغانم بأن التفاوض مع أي لاعب حق مشروع بالنسبة لنادي الكويت كوننا نعيش في زمن الاحتراف، ومن يحدد مفاوضاتنا مع أي لاعب هو حاجتنا له من عدمها بناء على رأي الجهازين الإداري والفني.



من جهته، أوضح مدرب نادي الكويت، التونسي نبيل معلول، أن أكثر ما يسعده عقب التتويج بلقب الكأس السوبر هو عدم تأثر الفريق بغياب أي من المحترفين الأجانب وهي نقطة مهمة تحسب للاعبين، مؤكدا أنه حرص على زرع الروح في نفوس اللاعبين، وهو ما كان له الأثر الأكبر في النتائج الأخيرة.



ولفت معلول إلى أن المنافسة على لقب الدوري لا تزال مفتوحة بين الفرق الستة التي ستصعد لدور المنافسة على البطولة، وذلك نظرا لتقارب المستويات بين الفرق.