القاهرة - محمد سامي



كشف رئيس هيئة الترفيه السعودية المستشار تركي آل الشيخ عن تفاصيل جديدة بخصوص استضافة المملكة لديربي الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر الذي سيقام خارج الملاعب المصرية للمرة الأولى في التاريخ، وذلك على ملعب «الأول بارك» بمدينة الرياض في 8 مارس المقبل.



وصرح آل الشيخ بأن «الهدف من استضافة نهائي كأس مصر تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين»، موضحا أنه تم تخصيص 44 كاميرا لنقل المباراة، وذلك تحت إشراف طاقم «إسباني- أميركي» بقيادة أوسكار لاجو مخرج نهائي كأس العالم 2022 بين الأرجنتين وفرنسا، كما أن الاستديو التحليلي للمباراة سيشهد تواجد المدرب العالمي البرتغالي جوزيه مورينيو لتحليل اللقاء فنيا.



وأعلن آل الشيخ عن تقديم جائزة من موسم الرياض للفريق الفائز قيمتها 500 ألف دولار إلى جانب جائزة لأفضل لاعب قيمتها 50 ألف دولار، وذلك بخلاف المكافآت الرسمية المقررة التي أعلن عنها الاتحاد المصري، حيث يحصل كل فريق على 100 ألف دولار نظير المشاركة، فيما يحصل البطل على 350 ألف دولار مقابل 150 ألف دولار للخاسر.