إشادة بجهود لجنة الاحتفال بالأعياد الوطنية ووزير الإعلام والمنسق العام للجنة ومؤسسات المجتمع المدني والفرق التطوعية

أعلن رئيس قطاع الشؤون المحلية الناطق الرسمي باسم الحكومة عامر العجمي أن مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة رئيس الوزراء سمو الشيخ د. محمد الصباح وافق على مشروع مرسوم بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة يوم الخميس 4 أبريل 2024 ورفعه إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد. إلى ذلك، أشاد مجلس الوزراء بالجهود المخلصة التي قامت بها اللجنة الدائمة للاحتفال بالأعياد والمناسبات الوطنية وجهود وزير الإعلام والثقافة ـ رئيس اللجنة ـ عبدالرحمن المطيري والمنسق العام للجنة الشيخة أمثال الأحمد وأعضاء اللجنة، على التنظيم المتميز للاحتفال بالأعياد الوطنية. وقد عبر مجلس الوزراء عن بالغ شكره وتقديره وثنائه لجهود جميع القائمين على إنجاح الاحتفالات الوطنية من الجهات والمؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والفرق التطوعية. واطلع المجلس على العرض المرئي المقدم من جهاز متابعة الأداء الحكومي، واستمع في هذا الصدد إلى شرح قدمه رئيس الجهاز الشيخ أحمد المشعل وبعض القياديين بشأن تقرير عن آخر المستجدات المتعلقة بما يلي:

أ ـ مشروع إصلاح دروازة العبدالرزاق.

ب ـ مشروع المبنى الجديد بمطار الكويت الدولي T2.

ج ـ مشروع القرية التراثية بشارع عبدالله الأحمد.

وقد ثمن مجلس الوزراء ما يقوم به جهاز متابعة الأداء الحكومي، مشيدا بالجهود المخلصة والعمل الدؤوب لرئيس الجهاز الشيخ أحمد المشعل والعاملين بالجهاز في متابعة تنفيذ آخر المستجدات للمشاريع الحكومية.



قبول تبرع «بيتك» لتصميم وبناء وتأثيث وتوفير الأجهزة لأحد مرافق «الداخلية»



وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الداخلية بشأن قبول التبرع المقدم من قبل بيت التمويل الكويتي «بيتك» لتصميم وبناء وتأثيث وتوفير الأجهزة لأحد مرافق وزارة الداخلية.

وعبر مجلس الوزراء عن خالص الشكر والتقدير لهذه المبادرة الكريمة وما تجسده من قيم أصيلة جبل عليها أبناء المجتمع الكويتي في الحرص على البذل والعطاء لمصلحة الوطن العزيز.

أعرب عن شكره وتقديره وثنائه لجهود جميع القائمين على إنجاح الاحتفالات الوطنية من الجهات والمؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والفرق التطوعية

مجلس الوزراء اطلع على تقرير «متابعة الأداء الحكومي» بشأن 3 مشاريع

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي ظهر أمس في قصر بيان برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح. وبعد الاجتماع، صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي بما يلي: استمع مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه إلى شرح قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيـر الـدفـاع ووزيــــر الداخلية بالوكالة الشيخ فـهد اليوسف بشأن الجهود التي بذلها رجال وزارة الداخلية في التنظيم والتنسيق والإعــــداد للإجــراءات الأمنية والمرورية لتأمين الاحتفالات الوطنية للبلاد بمناسبة ذكرى العيد الوطني لدولة الكويت الـ 63 ويوم التحرير الـ 33، مشيدا بجهود وزارة الداخلية وعلى رأسها نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة والعاملين بالـــوزارة واستجابـة المواطنين والمقيمين الإيجابيـــة لتعليمــات وزارة الداخلية التي كان لها الأثر الكبير في الحد من الظواهر والسلوكيات السلبية وخروج الاحتفالات بالأعياد الوطنية بالمظهر الحضاري المشرف.وأشاد مجلس الوزراء بالجهود المخلصة التي قامت بها اللجنة الدائمة للاحتفال بالأعيــاد والمناسبات الوطنية وجهود وزير الإعلام والثقافة ـ رئيس اللجنــة ـ عبدالرحمن المطيري والمنسق العام للجنة الشيخة أمثال الأحمد وأعضـاء اللجنة، على التنظيم المتميز للاحتفال بالأعياد الوطنية.



وقد عبر مجلس الوزراء عن بالغ شكره وتقديره وثنائه لجهود جميع القائمين على إنجاح الاحتفالات الوطنية من الجهــات والمؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والفرق التطوعية.



ووجه مجلس الوزراء تحيــة تقدير وإجلال لدول مجلـــس التعاون الخليجي والــدول العربية الشقيقة والدول الصديقة على مشاركتها الكويت أفراحها بأعيادها الوطنية على المستويين الرسمي والشعبي من خلال مظاهر الاحتفالات التي جسدت عمق أواصر العلاقات المتينة التي تربط دولة الكويت ودول مجلس التعاون والدول الشقيقة والصديقة.



وفي هذه المناسبة الوطنية العزيزة، يستذكر المجلس بكل الاعتزاز والعرفان المواقف الكبيرة التي رسخها كل الأوفياء المخلصين من أبناء الوطن العزيز والمواقف المشرفة لشهدائنا الأبرار، رحمهم الله، وتضحياتهم التي قدموها لهذه الأرض الطاهرة، سائلا المولى القدير أن يحفظ الكويت وأهلها من كل مكروه ويعزز مكانتها في ظل قيادتها الحكيمة. هذا، ووافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة يوم الخميس 4 أبريل 2024، ورفعه إلى صاحب السمو.



واطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من جهاز متابعة الأداء الحكومي، واستمع في هذا الصدد إلى شرح قدمه رئيس الجهاز الشيخ أحمد المشعل وبعض القياديين بشأن تقرير عن آخر المستجدات المتعلقة بما يلي:



أ ـ مشروع إصلاح دروازة العبدالرزاق.



ب ـ مشروع المبنى الجديد بمطار الكويت الدولي T2.



ج ـ مشروع القرية التراثية بشارع عبدالله الأحمد.



وقد ثمن مجلس الوزراء ما يقوم به جهاز متابعة الأداء الحكومي، مشيدا بالجهود المخلصة والعمل الدؤوب لرئيس الجهاز الشيخ أحمد المشعل والعاملين بالجهاز في متابعة تنفيذ آخر المستجدات للمشاريع الحكومية.



وقد كلف مجلس الوزراء الجهات الحكومية المعنية بالمشاريع على التعاون مع الجهاز لتنفيذ التوصيات الواردة بالتقرير.