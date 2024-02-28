قال مدرب مان سيتي الانجليزي لكرة القدم، الإسباني بيب غوارديولا، إنه يأمل بقاء صانع ألعابه المتألق البلجيكي كيفن دي بروين في صفوف بطل أوروبا، وسط أنباء عن اهتمام سعودي بالحصول على خدماته الصيف المقبل. وأظهرت بعض الأندية السعودية رغبة في التعاقد مع دي بروين (32 عاما) الصيف الماضي ويبدو أنه لايزال متواجدا على راداراتها قبل فترة الانتقالات الصيفية. وقال غوارديولا «إنه سؤال يجب أن يوجه إليه، أنا أود بقاءه لكن لا أدري». وتابع «سمعت ببعض التقارير لكن لا أدري ما إذا كان أحد الأندية تقدم بعرض، لا أدري ما إذا كانت السعودية ترغب في التعاقد معه. أود بقاءه حتى نهاية مسيرته». هذا، ومدد الجناح الشاب النرويجي أوسكار بوب عقده مع ناديه مان سيتي حتى عام 2029.



وسجل بوب هدفين في 16 مباراة شارك فيها هذا الموسم، بينها هدف الفوز على نيوكاسل في الرمق الأخير في يناير الماضي.



وكان عقد بوب ينتهي عام 2026، لكن النادي قرر مكافأته بعد العروض الرائعة التي قدمها هذا الموسم من خلال تجديد عقده لثلاث سنوات إضافية.