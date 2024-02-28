يأمل المدير الفني لوست هام يونايتد ديفيد مويس أن يبدأ فريقه في مرحلة تصحيح المسار بعد ان ذاق طعم النصر أخيرا وتغلب على برينتفورد 4-2 ضمن المرحلة الـ 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. وسجل أهداف «المطارق» كل من جاريد بوين «هاتريك» في الدقائق (5 و7 و63) والإيطالي إيمرسون بالميري (69)، فيما أحرز هدفي برينتفورد كل من نيل مواباي (13) ويوان ويسا (82).



ورفع وست هام رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد برينتفورد عند 25 نقطة في المركز السادس عشر.



وسجل وست هام انتصاره الأول في 2024 بعد 8 مباريات لم يذق خلالها طعم الفوز.



وقال مويس «أغلب الفرق تعاني من أوقات صعبة في الدوري الإنجليزي الممتاز (البريمييرليغ)، مان سيتي وليفربول، لذا لا يوجد بالطبع اختلاف بالنسبة لوست هام».



وأضاف «لقد عانينا من أجل إخراج أفضل ما لدينا، لكن بشكل عام إذا حظينا بجاهزية لاعبينا الأساسيين، نستطيع منافسة أغلب الفرق». وقال «سعيد للغاية بجارود، لم ينتبه الكثيرون لأدائه، حيث لم نكن نلعب بشكل جيد». وأوضح «ضد برينتفورد نجح الأمر معه، الطريقة التي يعمل بها، كان مصدر تهديد طوال الوقت، وأتمنى أن تؤدي أهدافه إلى دخوله في دائرة تفكير غاريث ساوثغيت مدرب منتخب إنجلترا». وفي مسابقة كأس إنجلترا، يستعد ليفربول لمواجهة مهمة أمام ضيفه ساوثمبتون اليوم على ملعب «آنفيلد» ضمن الدور الخامس (دور الـ 16) من المسابقة.



ويسير ليفربول بخطوات ثابتة هذا الموسم، حيث توج الأحد بلقب كأس الرابطة على حساب تشلسي 1-0، كما يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 60 نقطة. وتأهل ليفربول إلى ثمن نهائي كأس إنجلترا بعد تخطي عقبة بريستول روفيرز 4-2، بينما صعد ساوثمبتون على حساب واتفورد 3-0.



ويلعب اليوم كذلك تشلسي مع ليدز يونايتد، ونوتنغهام فوريست مع مان يونايتد، وولفرهامبتون مع برايتون.