أعلن الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم تعيين اللاعب الدولي السابق هوانغ سون هونغ في منصب المدير الفني للمنتخب الأول خلفا للألماني يورغن كلينسمان.



وسيتولى هوانغ الإشراف على المنتخب الكوري بشكل مؤقت وسيقوده في مباراتين على أقل تقدير أمام تايلند الشهر المقبل في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.



وقاد هوانغ منتخب كوريا للشباب تحت 23 عاما للفوز بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الآسيوية في أكتوبر الماضي كما سبق له التدريب في الدوري المحلي عبر أندية سيئول وبوسان ايبارك وبوهانغ ستيلرز، علما بأنه سجل 50 هدفا أثناء فترة لعبه بصفوف المنتخب الكوري الجنوبي.



وفي 16 فبراير الجاري رحل المدرب كلينسمان عن تدريب منتخب كوريا الجنوبية عقب إخفاقه في التتويج بلقب كأس الأمم الآسيوية 2023.