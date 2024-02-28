بشرى شعبان - الدوحة



توجهت المفوض العام لجناح دولة الكويت في «اكسبو الدوحة» مدير عام الهيئة العامة للبيئة بالوكالة م.سميرة الكندري بالشكر إلى دولة قطر على التسهيلات التي قدمتها لجناح دولة الكويت، وعلى حسن الترتيب والتنظيم.



وأشارت م.الكندري إلى أن جناح دولة الكويت أكثر جناح نظم أنشطة وفعاليات من ورش ومحاضرات وندوات، إلى جانب الاهتمام بنشر الوعي البيئي عبر تنظيم زيارات للمدارس إلى جناح الكويت بهدف نشر الوعي عبر الاطلاع على تجربة الكويت في هذا المجال.



ولفتت م.الكندري إلى قيام الجناح الكويتي بعرض تجربة الكويت في المشاريع البيئية، موضحة ان تصميم الأجنحة جاء بعمل كويتي بالكامل، حيث الأبراج التي تعكس أحد رموز الدولة والحديقة والمحمية المصغرة تعكس محمية الأحمدي إلى جانب عرض تنوع الأحياء.



وعن احتفالات اليوم الثاني قالت م.الكندري: هناك العديد من الأنشطة التي تبدأ في العاشرة صباحا وتستمر إلى العاشرة مساء منها تراثية (بيت السدو) وجلسة عربية (الخطاط)، كما أن شركة KDD لديها ركن خاص، بالإضافة إلى فعاليات متنوعة للأطفال منها الرسم على الوجه، والرسم على الخزف، وتوزيع هدايا للزوار.



وختمت بالشكر لإكسبو قطر، والى الفريق العامل في جناح الكويت على جهودهم وعملهم المميز.





فريق العمل: فرحتنا فرحتان.. الأعياد وإنجاز البستنة



الدوحة - بشرى شعبان



خلية من النحل لا تهدأ بكل ما للكلمة من معنى.. هكذا حال موظفي فريق إكسبو قطر 2023 «البستنة» من إدارة العلاقات العامة والإعلام بالهيئة العامة للبيئة.. يتنقلون بين اقسام جناح الكويت بكل رحابة صدر يساعدون الصحافيين والزوار ويشرفون على كل صغيرة وكبيرة لإخراج احتفال جناح الكويت بالأعياد الوطنية في صورة تعكس جمال وفرحة الكويت بأعيادها، وكلمتهم جميعا فرحتان: فرحة الاعياد الوطنية وفرحة ابراز وجه الكويت الجميل وانجازاتها في مجال البستنة المستدامة، مؤكدين روح الأخوة بين جميع دول مجلس التعاون الخليجي حيث المشاركة والفرحة الخليجية المتميزة باحتفال الكويت بأعيادها الوطنية.



هذا ما أكده سعود الخنة من الفريق العامل في جناح الكويت، مشيرا إلى المشاركة الخليجية والعربية والعالمية في جميع انشطة الاحتفال بالاعياد الوطنية على مدار يومين من العاشرة صباحا إلى العاشرة مساء في الانشطة كافة.



بدورها، قالت شروق العبدالله من الفريق العامل في إكسبو الدوحة للبستنة 2023: فرحتنا اليوم فرحتان، فرحة المشاركة بإنجازات الكويت في إكسبو البستنة وفرحة بمشاركتنا مع الاخوة في دولة قطر ومن جميع الدول الخليجية والعربية والدولية، وأتوجه بالشكر إلى دولة قطر. وأضافت: نحن لسنا ضيوفا نحن في ديرتنا ومع اخواننا لهم كل التقدير.



وأشارت إلى تفاعل كبير من الجمهور مع انشطة وفعاليات جناح الكويت ونحن سعداء بنشر الوعي البيئي وانجازات الكويت لاسيما فيما يتعلق باستدامة البستنة الموجودة في الكويت وتعريف جميع رواد اكسبو بجهود الكويت، لافتة إلى انه بمناسبة الاعياد الوطنية تم ابراز العديد من الانجازات الكويتية في مجال الاستدامة وحماية الحياة الصحراوية عبر المحميات الطبيعية.



وكشفت سعاد تقي عضو فريق العمل عن ان الاحتفال بالاعياد الوطنية في دولة شقيقة له اثر ايجابي في نفوسنا كفريق عامل لما لمسناه من محبة وتقدير واحترام من قبل جميع المشاركين في اكسبو وحرصنا كفريق على ابراز انجازات الكويت في مختلف المجالات خلال الاعياد الوطنية عبر مشاركة جهات كويتية متنوعة بالأنشطة.



اما دلال الفضالة فأكدت حرص فريق العمل على ابراز دور الكويت في حماية والمحافظة عليها وهذا صلب عملنا في هيئة البيئة لاسيما ان موضوع اكسبو قطر هو من اساس عملنا وبفضل جهود وإشراف المدير العام للبيئة المفوض عن جناح الكويت م.سميرة الكندري عملنا طوال الشهور على ابراز دور الكويت من خلال تنظيم عدد من المحاضرات والندوات التوعوية وشرح مفصل عن المحميات الموجودة في الكويت لطلبة المدارس وجميع زوار الجناح الكويتي، وتوجهت بالشكر الى كل من شارك الكويت فرحتها بالأعياد.



في اليوم الثاني للاحتفال بالأعياد الوطنية جالت في أقسام التراث والخط العربي ومعرض الصور والطيور



«الأنباء» في جناح الكويت.. إشادات ومشاركات متنوعة



هذا، وتنقلت «الأنباء» في اليوم الثاني للاحتفال بالأعياد الوطنية في جناح دولة الكويت «اكسبو قطر 2023» في اقسام المعرض من التراث إلى الخط العربي والفرقة الشعبية بالاضافة إلى معرض صور الطيور والبستنة. وكانت البداية مع مؤسس فريق الأيادي الخضراء البيئي وعضو الهيئة الاستشارية العليا لبرنامج الكويت للمسؤولية المجتمعية د.سامية السعيدان التي استهلت كلامها بالإشارة الى ان المشاركة في جناح الكويت في اكسبو قطر 2023 تأتي ضمن التعاون بين الفرق التطوعية المعتمدة والجهات الحكومية والذي صدر فيه مرسوم أميري للأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد، طيب الله ثراه. وأوضحت ان فريق الايادي الخضراء البيئي معتمد ويعمل باشراف وزارة الشؤون الاجتماعية وهيئة الشباب ومعتمد من هيئة البيئة وهيئة الزراعة. وأضافت ان المشاركة تأتي ايضا ضمن رسالة الفريق وتحقيق اهدافه بالوصول إلى مناطق صحية صديقة للبيئة والتنمية المستدامة وإعداد المتطوع البيئي المحترف لتحقيق اهداف التنمية المستدامة كويت 2035 والعالمية 2030.



وعن الانشطة خلال احتفالية الأعياد الوطنية قالت أولا لإبراز اهمية وجود فرق تطوعية بيئية تخدم البيئة واعادة التدوير بالاضافة إلى التركيز على اهمية النباتات الفطرية لصحراء الكويت، مبينة ان الكل يعلم ان زهرة العرفج هي الزهرة الوطنية للكويت و نقوم خلال المهرجان بتوزيع بذور العرفج. بالاضافة إلى ركن للرسم التعبيري حول زهرة العرفج وتقديم معلومات عنها بطرق مبتكرة ومحببة للصغار والكبار إلى جانب ورش اعادة تدوير وتوزيع أشياء وطنية بمناسبة الاعياد الوطنية وفرحتنا كبيرة برفع علم الكويت وابراز الوجه المشرق لدعم الجهات الحكومية للفرق التطوعية.



المحطة الثانية كانت مع ايمان الكندري من جمعية السدو التي قالت: إن المشاركة تأتي لتعريف الزوار بأهمية العمل الحرفي اليدوي لجميع الزوار من مختلف الشعوب على عمل اجدادنا وآبائنا وأهمية الحفاظ عليه وان يستمر مع الاجيال القادمة، مؤكدة ان هناك اقبالا كبيرا على معروضات جمعية السدو الحرفية وبالأخص من فئة الشباب والكل يسأل ويستفسر عن العمل وكيفية تسويقه ومدى اقبال الاجيال على اقتنائه. كما التقينا الخطاط حمادة عبدالرحمن الذي اعرب عن سعادته بمشاركة الكويت افراحها في الاعياد الوطنية، وقال: نحن سعداء معهم ونتمنى من الله ان يحفظ الكويت واهلها ويديم عليهم الفرح والأمن والأمان. وأوضح انه يقوم بخط اللوحات بالخط العربي واسماء الزوار او عبارات من وحي المناسبة وكل شخص وفق ما يريد ومعظم الزوار طلبوا خط عبارات محبة للكويت وطن الإنسانية. وقد أجمع عدد من الزوار الذين التقيناهم على جمال ما شاهدوه من اعمال فنية وإبداعات متميزة وأشادوا بالأجواء الاحتفالية الجميلة التي تبرز دور الكويت وتفاعل الجمهور معها. وتمنى ان تتكرر مثل هذه الاحتفاليات الجميلة التي تعيد إلى الاذهان الزمن الجميل لاسيما مع الفرق الشعبية الفنية التي استمرت بالتواجد والمشاركة على مدى يومين.





