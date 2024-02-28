بشرى شعبانأعلن مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة الحميدي المطيري عن مخاطبة جميع الوزارات بشأن تخفيف ساعات العمل للموظف من ذوي الإعاقة أو لمن يرعاه خلال شهر رمضان، مؤكدا ان الشخص ذا الإعاقة أو المكلف برعايته يتمتع بتخفيف ساعات العمل بواقع ساعتين يوميا مدفوعتي الأجر خلال شهر رمضان في جميع الجهات الحكومية أسوة بأيام العمل العادية تطبيقا للمادة 40 من القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وأوضح ان تخفيف ساعات العمل يشمل الموظف إذا كان ذا إعاقة شديدة أو متوسطة أو بسيطة، والموظف الذي يرعى ذا إعاقة متوسطة أو شديدة، والموظف الذي لديه حكم حضانة أو وصاية ويرعى شخصا ذا إعاقة متوسطةأو شديدة، مع عدم جواز تخفيف ساعات العمل لاثنين داخل الأسرة الواحدة إلا في حالة تعدد ذوي الإعاقة وثبوت رعاية كل منهم لذي إعاقة، وللمستفيد التنسيق مع الجهة التي يعمل بها لاختيار وقت تخفيف ساعات العمل. وأكد المطيري ان تخفيف ساعات العمل يطبق في شهر رمضان المبارك بواقع ساعتين يوميا مدفوعتي الأجر، سواء في بداية الدوام أو نهايته،ولا يجوز تجزئتها، ويكون التحديد وفقا للوائح والنظم المعمول بها لدى كل جهة حكومية والهيئات والمؤسسات الخاضعة لإشرافها على حدة.