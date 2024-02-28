لبى سفراء الدول العربية المعتمدين في لبنان دعوة وزير الثقافة القاضي محمد المرتضى بزيارة مدينة طرابلس لمناسبة اعلانها عاصمة للثقافة العربية لعام 2024 وذلك للقيام بجولة في ارجاء مدينة الفيحاء التي تتحضر لإطلاق فعالياتها في 25 من شهر مايو المقبل.



اللقاء الأول للسفراء برفقة الوزير المرتضى كان في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال، حيث كان في استقبالهم رئيسها توفيق دبوسي الذي أقام لهم حفل استقبال تخلله فطور صباحي بحضور وزير الاقتصاد أمين سلام والوزير السابق رشيد درباس، وعدد من الشخصيات والفاعليات الطرابلسية.



بداية، رحب دبوسي بالسفراء العرب، شاكرا الوزير مرتضى على محبته لطرابلس تلك المدينة المشدودة إلى دنيا العرب والتي أراد ان تنطلق فعاليات طرابلس عاصمة للثقافة العربية من غرفة طرابلس الكبرى التي تمتلك إستراتيجية اقتصادية متكاملة وشاملة تؤهلها لتكون عاصمة لبنان الاقتصادية التي تشكل منصة لجذب الاستثمارات اللبنانية العربية والدولية وتشكل اوسع صيغة لإطلاق شراكات مع اشقائنا العرب.



بدوره، أعرب الوزير المرتضى عن تقديره لطرابلس البهية والمميزة بموروثها الحضاري، وقال «أبهى ما في لبنان هي طرابلس ولأنها مثال نموذجي فذ للتمسك بصيغة العيش الواحد وهي الموجب الضامن لوحدة الكيان وما على المسؤولين سوى الالتفات إلى طرابلس وعدم تفويت الفرص الكامنة في العلاقة بين الثقافة والاقتصاد واعود وأكرر كما أشدد على أنه لا شفاء للبنان من أزماته إلا من طرابلس الكبرى وغرفتها وعلى المسؤولين أن يأخذوا في الاعتبار اهمية رسم السياسيات التي تستلهم هذا الخيار الذي لا بديل عنه». كما كان لوزير الاقتصاد امين سلام مداخلة أشار فيها إلى اهمية المميزات الحضارية التي تمتاز بها طرابلس وأهمية دورها المتعدد الجوانب الاستثمارية والانمائية لبنانيا وعربيا ودوليا.



وتخلل اللقاء عرض لأفلام وثائقية أضاء من خلالها المهندسان بسام زودة ووسيم ناغي على المقومات التاريخية والحضارية لمدينة طرابلس ولتطورها المديني والعمراني على امتداد المراحل التاريخية التي توالت عليها.



وفي السياق، استقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي السفراء العرب المشاركين في الجولة التي اقامتها وزارة الثقافة في طرابلس لمناسبة إعلانها «عاصمة الثقافة العربية»، وذلك في دارته في طرابلس.



وضم الوفد، سفير جمهورية مصر العربية علاء موسى، سفير فلسطين اشرف دبور، سفير الجزائر رشيد بلباقي، سفير تونس بوراي الامام، سفير سلطنة عمان أحمد بن محمد السعيدي، سفير الاردن وليد الحديد، القائم بأعمال سفارة الكويت عبدالله شاهي،ن والقائم بأعمال سفارة العراق امين النصراوي، القائم بأعمال سفارة قطر علي المطاوعة، والقائم بأعمال سفارة سورية علي دغمان. وشارك ايضا سفير كازخستان رسول جومالي.



وقد استضاف رئيس الحكومة الوفد إلى مأدبة غداء في مشاركة وزير الثقافة محمد المرتضى، وزير الاقتصاد والتجارة امين سلام، والنواب اشرف ريفي، ايلي خوري، جميل عبود، ايهاب مطر، كريم كبارة، طه ناجي، وحيدر ناصر. وقد اعتذر عن عدم الحضور النائب فيصل كرامي لارتباطه بموعد سابق.



كما شارك مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد امام، رئيس المجلس الاسلامي العلوي الشيخ علي قدور، راعي أبرشية طرابلس المارونية المطران يوسف سويف، مطران ابرشية جبل لبنان وطرابلس للسريان الارثوذكس مار كريسو ستوموس ميخائيل شمعون، نقيب المهندسين في طرابلس والشمال بهاء حرب، نقيب المحامين في طرابلس والشمال سامي الحسن، رئيس غرفة الصناعة والتجارة والزراعة في الشمال توفيق دبوسي، رئيس اللجنة الوطنية اللبنانية لليونيسكو شوقي ساسين، وسعيد الحلاب وعمر كركلا وعبدالحليم كركلا.