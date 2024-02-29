اختتمت أكاديمية لوياك للفنون «لابا» الموسم الثاني من برنامج «المؤثر»، في حفل أقيم في فندق فوربوينتس شيراتون قدم خلاله المتدربون مشاريعهم التي عملوا على تجهيزها طوال فترة البرنامج بحضور لجنة تحكيم من المتخصصين، وتم فيها إعلان الفائزين ومنحهم جوائز إلكترونية قيمة.



أطلق برنامج المؤثر في أغسطس 2023 برعاية بنك الخليج وجريدة «الجريدة» وفندق فوربوينتس شيراتون، ويهدف إلى تمكين اليافعين من مهارات التواصل الفعال، ومهارات العرض والتقديم، وفن الخطابة والإلقاء والحضور، ومهارات صناعة المحتوى في الإعلام الرقمي، ما يسهم في تأهيل المتدربين ليكونوا قادة فاعلين في المستقبل.



امتد برنامج المؤثر - الذي انطلق في 18 يناير -على مدار 3 أسابيع، حيث بدأت خطة التدريب ببرنامج العادات الـ7 للمراهقين الأكثر فعالية الذي تملك مؤسسة لوياك حقوق تدريبه، وتعد الوكيل الحصري له في الكويت، ويهدف هذا التدريب إلى تعزيز البناء الداخلي لشخصية المتدرب، وتعريفه بمكامن القوة والضعف لديه، ومساعدته على اكتشاف شغفه، ووضع أهدافه وتوقعاته من الورشة حيز التنفيذ، دربت هذا المنهج رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للوياك ولابا فارعة السقاف والمدربة ميا مهدي - مدربة معتمدة لبرنامج العادات السبع.



أما الجزء الثاني من برنامج المؤثر، فقد قدم فيه مدير مؤسسة مشاريع لوياك للاستدامة LSV يوسف البعيجان ومدير التسويق والفعاليات في مؤسسة مشاريع لوياك للاستدامة LSV عامر الهنيدي تدريبا مكثفا للمشاركين حول مهارات العرض والتقديم وكيفية عرض فكرة المشروع بطريقة جذابة، وتجهيز العرض التقديمي المناسب لذلك باستخدام برنامج باوربوينت، وتم تطبيق هذه المهارات عمليا مع المتدربين.



وتضمن الجزء الثالث، تدريب تقني للمشاركين على مهارات التصوير الاحترافي، وفنون صناعة المحتوى الرقمي على منصات التواصل الاجتماعي، وآليات التسويق الرقمي لهذا المحتوى، باستخدام أحدث التقنيات اللوغاريتمية في تطبيق انستغرام لتحقيق أعلى نسبة مشاهدة، قام بتدريب المشاركين على هذه المهارات فريق من المتخصصين من قسم التسويق والإنتاج المرئي في لوياك، وبدأ خلاله المتدربون العمل على تجهيز مشاريعهم الخاصة في ثلاث مجموعات، حيث تعاونت كل مجموعة - مكونة من 3 متدربين - في صناعة فيديو reel، يتضمن عرض محتوى خاص قام أعضاء الفريق بتصويره وإعداده ومونتاجه وإخراجه بأنفسهم مطبقين المهارات التي تعلموها ضمن البرنامج.



هذا، واستضاف برنامج «المؤثر» الإعلامي وصانع المحتوى الكويتي عمر العثمان، الذي شارك تجربته الشخصية وقصة نجاحه مع المتدربين، كما شاركهم نصائح فعالة لتطوير منصاتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي. وقدمت مسؤول التسويق والاتصالات المؤسسية في بنك الخليج فاطمة الحبيب محاضرة للمتدربين حول أقسام الاتصالات المؤسسية وهي الاستدامة المجتمعية، والعلاقات العامة وإدارة منصات التواصل الاجتماعي.



تلا ذلك تدريب مكثف على مدار أسبوع مع الإعلامي اللبناني زافين قيومجيان - صاحب الخبرة التي تزيد على 30 عاما في المجال الإعلامي - حيث درب المشاركين على مهارات الخطابة والظهور الإعلامي، وكسر رهبة مواجهة الكاميرا، وتحسين لغة الجسد وتدريبات للصوت والتنفس وغيرها من المهارات.



وبتوجيهه وإشرافه، أنهى المتدربون العمل على مشاريعهم الختامية التي تناولت مواضيع مختلفة، فقد قدمت إحدى المجموعات مشروعا بعنوان حب الكويت، وأخرى بعنوان «حديقة الشهيد»، والمجموعة الثالثة تناول مشروعها رحلة التدريب في برنامج المؤثر.



السقاف: هدفنا أن يتقن الشباب أدوات التأثير والتواصل



استهل حفل ختام النسخة الثانية من برنامج المؤثر بكلمة السيدة فارعة السقاف التي رحبت بالحضور وقالت: «يتطرق البرنامج إلى وسائل التأثير من خلال طريقة العرض أو مهارات التقديم، بحيث يتم تمكين المشاركين من أدوات سرد الرواية منذ بدايتها حتى نهايتها من خلال عرض تقديمي جاذب. كما يهدف إلى تعليم المشاركين تقنيات التصوير وطريقة الوقوف أمام عدسة الكاميرا والتقاط المادة التي سيتم استخدامها في مواقع التواصل الاجتماعي، وبالتالي الإلمام بأسلوب مخاطبة الجمهور والمشاهدين».



وأضافت: «يوفر البرنامج تدريبا على العديد من مهارات وأدوات التواصل، ونسعى لتطويره من خلال الاستماع لآراء المشاركين. أتقدم بخالص الشكر إلى بنك الخليج على دعمه ورعايته لبرنامج المؤثر، وأشكر جهود زافين وكل المشاركين في إعداد هذا البرنامج التدريبي. وقد لفتني التزام المشاركين بجدول البرنامج ومتطلباته، ومدى التشجيع الذي قدمه أولياء الأمور لأبنائهم».



فاطمة الحبيب: نؤكد دعمنا المتواصل للشباب الكويتي



وأعربت مسؤولة التسويق والاتصالات المؤسسية في بنك الخليج، فاطمة الحبيب، عن سعادتها بـ «تمثيل بنك الخليج، أحد أبرز البنوك في الكويت والمنطقة، وقالت: «نؤكد دعمنا ورعايتنا لبرنامج «المؤثر» الذي تنظمه أكاديمية لوياك للفنون «لابا». ولنؤكد كذلك دعمنا المتواصل للشباب الكويتي، وحرصنا الكامل على تمكينهم وتطويرهم وتأهيلهم، لمواكبة متطلبات العصر وسوق العمل، وذلك انطلاقا من استراتيجية بنك الخليج 2025، التي تضع الشباب في بؤرة اهتمامها، ورؤية الكويت 2035 التي تؤكد أهمية الاستثمار في الشباب».



وتابعت: «يسعدنا اليوم، وللعام الثاني على التوالي، التعاون مع أكاديمية لوياك للفنون «لابا» في رعاية برنامج «المؤثر»، والاحتفال بتخريج دفعة جديدة من أبناء وبنات الكويت المميزين، والذين نتوقع لهم مستقبلا مشرقا وأن يكونوا إضافة قوية لمؤسسات المجتمع، وفي مقدمتها القطاع الخاص. كل التمنيات الطيبة لخريجي البرنامج وكل التوفيق والتقدير للقائمين عليه وللمؤسسات والجهات الراعية».



زافين: أنوه بجهود لوياك في كل مكان



من جهته، أبدى الإعلامي زافين امتنانه للمشاركة في البرنامج الذي ساهم في تحقيق التقدم في مستوى الطلاب، وقال: «لاحظت التقدم الواضح في أداء المشاركين وأفتخر بالمستوى الذي حققوه، وأضاف: أؤمن بأن برنامج «المؤثر» سيساعد الطلاب في دراستهم، وحياتهم المهنية، وشكر مؤسسة «لوياك» على «جهودها وأنشطتها في الكويت ولبنان والأردن وفي كل مكان».



وشهد الحفل الختامي مسابقة تنافسية بين ثلاثة مشاريع أعدها الطلاب ضمن مجموعاتهم. فكان أن قام «فريق الكويت» و«فريق حديقة الشهيد» و«فريق المؤثر» بتقديم عروضهم وإنتاجاتهم المصورة أمام لجنة التحكيم. وعملت اللجنة على تقييم الأداء وتحليل نقاط القوة والضعف لدى المشاركين، واختيار المجموعة الفائزة التي حصل أفرادها على جوائز إلكترونية قيمة، كما تم توزيع الجوائز والشهادات على كافة المشاركين.



وإذ أعرب الشباب المشاركون عن شكرهم وتقديرهم للقائمين على البرنامج، تحدثوا عن «أهميته وضرورة تحفيز أبناء جيلهم على المشاركة فيه، لما يوفره من دعم وإمكانيات ومهارات تجعلهم يتمرسون في إنتاج الفيديوهات القصيرة والمحتوى المرئي». وأضاف الطلاب: «إنه برنامج متميز قادر على خلق التأثير الملموس وتغيير حياتنا نحو الأفضل، حيث تعلمنا كذلك كيفية السيطرة على أعصابنا ومواجهة التحديات».