الدوحة ـ فريد عبدالباقي



أصدرت لجنة الانضباط بالاتحاد القطري لكرة القدم مجموعة من القرارات عقب اجتماعها برئاسة حسن الحمادي، والتي جاءت بعد الاطلاع على تقارير مباريات الدوري القطري، حيث تقرر إيقاف رئيس نادي الوكرة الشيخ خليفة بن حسن آل ثاني لمدة ستة شهور، اعتبارا من تاريخ 28 فبراير حتى 27 أغسطس المقبل، والمنع من دخول الملاعب، على خلفية الأحداث التي طرأت خلال لقاء الوكرة والسد في الجولة الـ14 من الدوري القطري، كما تقرر تغريم رئيس نادي الوكرة مبلغ 100 ألف ريال قطري، وذلك بسبب التصريحات الإعلامية ومخالفة المبادئ العامة للسلوك الرياضي، استنادا للمواد رقم (3/9444/77-6-8) من لائحة الانضباط.



كما قررت اللجنة بناء على تقرير مباراة السد والوكرة ضمن مباريات الدوري القطري، فرض غرامة مالية على نادي السد وقدرها 10 آلاف ريال، وذلك بسبب عدم التزام لاعبي نادي السد بالخروج من المنطقة المختلطة، استنادا للمادة رقم (2/58) من لائحة الانضباط.



كما قررت اللجنة إيقاف مدرب حراس المرمى بنادي العربي مسعود محمد زراعي مباراتين (إيقاف انضباطي)، وفرض غرامة مالية وقدرها 5 آلاف ريال، وذلك بسبب السلوك غير الرياضي والاحتجاج على قرار الحكم، استنادا للمادة رقم (1/49/ب، ج) من لائحة الانضباط.



كما تقرر إيقاف المحترف الفلسطيني بالنادي العربي علاء الدين محمد حسن مباراتين (إيقاف فني)، وتغريمه 10 آلاف ريال، وذلك بسبب «اللعب العنيف تجاه المنافس»، استنادا للمادة رقم (2/1/47) من لائحة الانضباط.



كما قررت اللجنة إيقاف لاعب نادي الريان عبدالرحمن محمد الحرازي، مباراتين (إيقاف انضباطي)، وتغريمه 5 آلاف ريال، وذلك بسبب «ألفاظ بذيئة تجاه الحكم»، استنادا للمادة رقم (4/1/48) من لائحة الانضباط.