بيروت ـ داود رمال



أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ ‏تولي البريطانية من أصل لبناني فرح دخل الله منصب ‏المتحدث الرسمي باسم حلف شمال الأطلسي «الناتو»، وذلك ‏اعتبارا من الأول من مارس لتصبح بذلك أول ‏سيدة من أصول عربية تتولى هذا المنصب الدولي المهم.‏



وأوضح ستولتنبرغ في بيان، «أتطلع إلى الترحيب بفرح دخل الله بصفتها المتحدثة الرسمية المقبلة لحلف شمال الأطلسي. وفي عالم أكثر خطورة، أصبح التواصل الواضح وفي الوقت المناسب والمشاركة مع وسائل الإعلام أكثر أهمية من أي وقت مضى».



وأضاف البيان، «تنضم دخل الله إلى حلف شمال الأطلسي وهي تتمتع بخبرة واسعة النطاق من القطاعين العام والخاص، بما في ذلك الأمم المتحدة وحكومة المملكة المتحدة وشركة أسترازينيكا، بالإضافة إلى العديد من المؤسسات الإعلامية. وقد خلفت أوانا لونجيسكو، التي شغلت منصب المتحدث الرسمي في الفترة من 2010 إلى 2023».



بدورها، أشارت دخل الله إلى «إنه لشرف وامتياز أن يتم تعييني المتحدث الرسمي باسم الناتو، لقيادة الصحافة والإعلام للحلف خلال هذه الفترة الحرجة». وتابعت «يحمي الناتو أكثر من مليار شخص، ويحمي حريتهم وديموقراطيتهم، ويسهم في عالم أكثر سلاما».