توقع خبير اقتصادي أن تنخفض اسعار السيارات المستعملة بعد رفع سعر البنزين، باعتبار ان الكثير من اصحاب السيارات لم يعودوا قادرين على تأمين حاجاتهم من الوقود.



وقال الخبير الاقتصادي د.عابد فضلية إن هناك انخفاضا «حتميا» سيحصل في أسعار السيارات المستعملة والقديمة خصوصا، في أعقاب رفع سعر البنزين أوكتان 90 إلى 11 ألف ليرة لليتر، معللا ذلك بأن الكثير من أصحاب السيارات باتوا عاجزين عن تعبئة خزانات سياراتهم بالبنزين، وهو ما سيدفعهم في المرحلة القادمة لعرضها للبيع.



وأضاف فضلية، في تصريح لصحيفة «الوطن» الموالية، أن أسعار السيارات الجديدة في المقابل لن تنخفض، لأن الذي يشتري سيارة جديدة قادر على دفع ثمن البنزين حتى لو ارتفع سعره بشكل متواصل، موضحا أنه جرت العادة أن ترتفع أسعار السلع في سورية بسرعة، أما انخفاضها فيحتاج لوقت لحين يتأكد صاحب السلعة أن ظروف العرض والطلب تجبره على خفض الأسعار.



وأشار إلى أن كميات البنزين المتوافرة ليست كافية بطبيعة الحال لكن مع عزوف نسبة من المواطنين من ذوي الدخل المحدود عن تعبئة مخصصاتهم أصبحت الكميات الموجودة كافية، والدليل عدم حصول ازدحام خلال الفترة الحالية على محطات الوقود، مؤكدا أن عرض البنزين كان سابقا قليلا بعد تحرير سعر البنزين ورفع سعره بالتدريج، أما اليوم فقد أصبح العرض موازيا للطلب مع عزوف بعض المواطنين عن تعبئة مخصصاتهم.



تجدر الإشارة إلى أن الحكومة قامت برفع سعر البنزين أوكتان 90، أربع مرات منذ بداية العام الحالي، بمعدل 500 ليرة في كل مرة، حيث كان سعره في مطلع العام 9 آلاف ليرة لليتر.