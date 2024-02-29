تصدت فرقاطة ألمانية أرسلت للمساعدة في تأمين الملاحة في البحر الأحمر بنجاح لهجوم نفذه المتمردون الحوثيون، وفق ما أعلن الجيش الألماني أمس الأول. وأفاد الجيش على منصة «إكس» بأن فرقاطة «هيس» التابعة لسلاح البحرية اعترضت مسيرة. وأضاف «بعد وقت قصير، اقتربت مسيرة ثانية (من السفينة). أطلق الطاقم مرة أخرى إجراءات دفاعية وأصاب الهدف بنجاح».



وتابع «لم تسجل أي إصابات في أوساط الأشخاص أو أضرار للممتلكات على الفرقاطة». وفي وقت سابق، قالت سفارة ألمانيا في الولايات المتحدة إن الفرقاطة الألمانية «هيسن» أحبطت هجوما بطائرة مسيرة للمرة الأولى منذ انضمامها إلى العملية البحرية «أسبيدس» التي أطلقها الاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر. وأرسلت «هيس» إلى المنطقة في إطار مهمة للاتحاد الأوروبي أطلقت في 19 فبراير للمساعدة في حماية الملاحة الدولية في البحر الأحمر من هجمات الحوثيين.