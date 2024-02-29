بيروت - بولين فاضل



زحمة مشاريع حاليا أمام الممثلة رزان جمال موزعة بين بيروت ولندن والقاهرة، غير أنها غائبة عن السباق الرمضاني المقبل في موازاة مفاجأة تعدها لرمضان 2025.



ورزان التي ستكون الطائرة بيتها في المرحلة المقبلة، تعاقدت على فيلم مصري مع النجم محمد رمضان والمخرج محمد دياب، وعلى فيلم آخر، وأيضا على مسلسلين، تصور أحدهما في لندن والآخر في لبنان. وبالحديث عن تجربتها السينمائية الأولى في العالم العربي مع محمد رمضان، تؤكد أنها متحمسة وسعيدة للغاية، لاسيما أنها تحب رمضان كثيرا كفنان وإنسان، وتثمن ثقته بنفسه وسعيه الدائم إلى كل ما هو جديد ومختلف. وعن تصنيف نفسه على كونه النمبر وان، لا ترى رزان أي عيب في ذلك لأن هذا الأمر يعكس ثقة بالنفس يحتاج اليها الفنان لتبني أي جديد والتواصل مع الناس والسير على السجادة الحمراء. وعن نظرتها إلى المنافسة وما إذا كانت تشغل تفكيرها، تقول رزان إن المنافسة لم تشغلها يوما لأن كل فنان مختلف عن الآخر وهي تفرح لنجاح أي ممثل أو عمل.



وبالرغم من مرور وقت على مسلسل «الثمن»، لاتزال رزان جمال تحصد الأصداء الإيجابية عليه وعلى شخصية «سارة» التي جسدتها فيه، وهي تكرر أن هذه الشخصية جذبتها منذ البداية وشعرت بأنها تليق بها، ويمكن أن تضيف إليها، مشيرة إلى أنها استطاعت أن توظف تجاربها الصعبة كرزان في الأدوار التي تلعبها لتبدو صادقة في أدائها، لاسيما أنها من النوع الذي يغرف من الداخل ليوظفه في الخارج. وعن كيفية تكيفها مع الفترات الشخصية الصعبة بالتزامن مع تصوير الأعمال، تقول إنها كانت تخسر والدتها أثناء تصوير مسلسل أجنبي لها، لكنها كانت مضطرة لمواصلة التصوير من دون أن يلاحظ أحد عذاباتها. وعن مكان عملها في حياتها وأولويته، تقول رزان إنها قررت أن تجعل عملها أولوية، فأصبح الأمر صعبا على صداقاتها وبالتالي لا حياة لديها راهنا خارج إطار المهنة.