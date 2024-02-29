افتتاح محطة معالجة نفايات جديدة لمواكبة التوسعات بمرافق الوزارة قريباً

توجّه لإنشاء استراحات خارجية مخصصة للزوار ومرافقي المرضى في المستشفيات

خطط لتطبيق التزامات الوزارة في الإستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات لـ 2040

لدينا مساع لترشيد المصاريف وتعظيم العائد الاستثماري وإدراج «الميكنة» في العقود ذات الكثافة

عبدالكريم العبدالله

أكد وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الخدمات في وزارة الصحة م.عبدالعزيز الطشه وجود 4 محطات لمعالجة النفايات الطبية إحداها مخصصة للقطاع الطبي الأهلي، والبقية للمستشفيات الحكومية، لافتا إلى افتتاح محطة جديدة قريبا لمواكبة التوسعات بمرافق الوزارة.

وأشار م.الطشه في حوار مع «الأنباء» إلى أهمية حملة «التشجير» لتوفير بيئة آمنة وصحية وداعمة لصحة جيدة.

وقال ان لدى القطاع خططا واستراتيجيات عديدة نسعى من خلالها إلى تطوير نظام إدارة فعال وواضح يعمل على تعزيز كفاءة العمل للقطاع بمهام ومسؤوليات واضحة لدى جميع الموظفين في جميع المستويات، وفيما يلي تفاصيل الحوار:

في البداية، حدثنا عن قطاع الخدمات ومما يتكون؟



٭ قطاع الخدمات في وزارة الصحة يتكون من إدارتين «إدارة الخدمات العامة ـ إدارة الخدمات الفندقية»، وفيما يخص إدارة الخدمات العامة، فهي تضم 3 مراقبات هي «الخدمات الهاتفية والامن ـ مراقبة الاسكان ـ مراقبة الزراعة»، وكل منها تضم أقساما وشعبا مختلفة، أما إدارة الخدمات الفندقية فهي تضم 3 مراقبات أيضا، وهي «مراقبة متابعة تنفيذ عقود معالجة النفايات والمتابعة والتدريب ـ مراقبة تنفيذ عقود التنظيف ـ مراقبة الغسيل المركزي»، وكل منها أيضا تضم أقساما وشعبا مختلفة.



حدثنا عن خطة واستراتيجية قطاع الخدمات؟



٭ لدينــــــا خطــــــــط واستراتيجيات عديدة نسعى من خلالها إلى تطوير نظام إدارة فعال وواضح يعمل على تعزيز كفاءة العمل للقطاع بمهام ومسؤوليات واضحة لدى جميع الموظفين في جميع المستويات مما يقلل من المعوقات أثناء تأدية المهام مع ضمان جودة الخدمة وتحقيق أهداف التطور المرجوة بالتزامن مع رؤية كويت جديدة والاستراتيجيات الوطنية المطروحة.



كما أن لدينا مساعي لترشيد المصاريف في عقود القطاع وتعظيم العائد الاستثماري من خلال إعادة صياغة الشروط الخاصة في العقود المدرجة لضمان الحصول على أفضل سعر من المنافسين وإدراج «الميكنة» في العقود ذات الكثافة العمالية العالية لتقليص عدد العمالة في العقود المستقبلية قدر الامكان، وتطوير المواقع الاستثمارية وإضافة مواقع جديدة لضمان أعلى قيمة استثمارية للمواقع.



كما أن لدينا خططا في تطبيق التزامات الوزارة في الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات في الكويت العام 2040 من خلال العمل على توفير المواقع اللازمة لتنفيذ المشاريع المدرجة بالاستراتيجية والعمل على توفير المخصصات المالية الكافية لتنفيذ المشاريع.



كما نسعى إلى تفعيل المتابعة والرصد المستمر للحد من وجود أي ظواهر سلبية في آليات العمل.



دشنتم مؤخرا حملة تجميلية للمرافق الصحية في الوزارة.. حدثنا عن هذه الحملة؟



٭ الحملة جاءت بتوجيهات من وزير الصحة بهدف توفير بيئة آمنة وصحية وداعمة لصحة جيدة، وتخضير وتشجير الساحات الخارجية للمرافق الصحية، في ظل ما تشير إليه نتائج البحوث العلمية من أهمية المساحات الخضراء وتأثيرها الإيجابي على جسم الإنسان وصحته وحالته النفسية.



كما أن هذه الحملة مهمة في دمج المساحات الخضراء في تصميم مباني المرافق الصحية وخلق توازن بين الطبيعة والهندسة المعمارية بما يساهم في تعزيز الانسجام البيئي والصحي، فهما وجهان لعملة واحدة.



وتشمل الحملة تشجير محيط المرافق الصحية، وتشجير الساحــــــات الخارجية لديوان عام الوزارة ومعهد الكويت للاختصاصات الطبية، ومختلف المستشفيات، والمراكز التخصصية، ومراكز الرعاية الصحية الأولية.



ونؤكد على أن خطة العمل في الحملة تتكون من 3 مراحل، الأولى تنظيف الساحات ومحيط المرافق الصحية، أما الثانية، فهي تمهيد تربة مسطحات الزراعة والقيام بالتقسيمات اللازمة لها وبالنسبة للثالثة والنهائية فهي تشمل البدء في مرحلة الزراعة والتشجير.



سمعنا عن وجود توجه لإنشاء استراحات خارجية للزوار في جميع المستشفيات.



٭ نعم، هناك توجه لإنشاء استراحات خارجية في جميع المستشفيات مخصصة للزوار ومرافقي المرضى، تكون ملاصقة لمبنى المستشفى، وتضم منظرا جماليا، حيث سيتم البدء فيها بمستشفيات «الاميري وجابر الأحمد» في المرحلة الاولى ومن ثم في بقية المستشفيات.



وبالعودة إلى استثمار المواقع.. هل يوجد في الوزارة مواقع لاستثمارها؟



٭ لدينا لائحة للاستثمار، وتم عمل مزايدات على أكثر المواقع في المستشفيات والمراكز الصحية كما أن هناك توجها لمخاطبة الجهات المعنية في الدولة للموافقة على استثمار مواقع في مبنى وزارة الصحة، وذلك بهدف إلى زيادة إيرادات الدولة تنفيذا لتوجه مجلس الوزراء لزيادة الإيرادات وتقليل المصاريف.



ماذا عن محطات معالجة النفايات الطبية؟



٭ لدينا 4 محطات لمعالجة النفايات الطبية، موزعة على 3 محطات مخصصة للمستشفيات الحكومية، ومحطة واحدة مخصصة للقطاع الطبي الأهلي.



وقريبا افتتاح محطة جديدة لمواكبة افتتاح المستشفيات الجديدة التابعة لوزارة الصحة.



وهل هذه المحطات تكفي الكم الهائل من النفايات الطبية؟



٭ نعم، هي كافية في الوقت الحالي، علما بأنه تمت الموافقة من قبل بلدية الكويت على تخصيص أرض ضمن المخطط الهيكلي الرابع لدولة الكويت لصالح وزارة الصحة لتكون أرضا مخصصة لموقع محطة لمعالجة النفايات الطبية.



هل تتسلمون شكاوى واقتراحات المرضى والمراجعين في حال وجود تقصير في عقود الخدمات مثل عقود التنظيف والغسيل والزراعة والحراسة وغيرها؟



٭ نعم، نستقبل جميع الملاحظات والاقتراحات والشكاوى عن طريق برنامج «سهل» ونعمل على حلها واتخاذ اجراءات مشددة على الشركات القائمة على هذه الخدمات في حال وجود أي تقصير.



كلمة أخيرة.



٭ نشكر وزير الصحة د.أحمد العوضي على دعمه اللامحدود لقطاع الخدمات وتذليل كافة العقبات أمامنا للمضي في الارتقاء بالخدمة المطلوبة.



رقابة مشددة



أفاد الوكيل المساعد لشؤون الخدمات بوزارة الصحة بوجود رقابة مشددة على جميع عقود الخدمات (الغسيل والتنظيف والحراسة والزراعة ومعالجة النفايات الطبية)، مشيرا إلى القيام بجولات تفتيشية مستمرة على جميع المرافق التابعة للوزارة لضمان سير وسلامة العمل حسب شروط العقد.