ندى أبونصر



دعماً منها لجيل الشباب المبدعين في الكويت عبر مجموعة من الأنشطة والفعاليات الخاصة وتزامنا مع الأعياد الوطنية، نظمت منصة «فو» في مجمع العاصمة كرنفال «سما الدانات» بموسمه الثالث.



وأكدت المدير التنفيذي لشركة «فو» زهراء دهداري، أنها سعيدة جدا بحضورها مهرجان «سما الدانات» الذي يقام للمرة الثالثة على التوالي، شاكرة مجمع العاصمة لإتاحة الفرصة أمام كوكبة من المبدعين ذوي البصمات الواضحة في مجالات مختلفة، منها العلوم والرياضة وريادة الأعمال والفنون، في إقامة والإشراف على هذا الكرنفال الوطني.



وأشارت دهداري إلى أن الكرنفال التي نظمته مواهب شبابية كويتية، حمل شعار «سما الدانات»، حيث يكرم المنجز الكويتي والمنظمون من شباب دورة «ألوان يعرب»، لافتة إلى أن فكرة الكرنفال فكرة شبابية بالكامل، ويهدف إلى إحداث نقلة مختلفة تماما عن التدريب الأكاديمي وإبراز إمكانياتهم وتطلعاتهم وإبداعاتهم في أفضل الأوقات وهي مناسبة الأعياد الوطنية.



وذكرت أن الكرنفال ضم العديد من الفعاليات والمسابقات وافتتح بفقرة «النشيد الوطني» كجزء من حملة «تحبها انشد لها» برعاية اللجنة الدائمة للاحتفالات واغتنمنا الفرصة لترديد النشيد الوطني بأصوات الأطفال في تجمع كبير ضمن الاحتفالات الوطنية بالإضافة إلى الفعاليات الجميلة الأخرى.