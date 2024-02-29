أقيم معرض رسوم تشكيلية توثق الطيور المرصودة في الكويت بريشة فنانين كويتيين مستوحاة من صور خاصة لراصد الطيور أحمد سالم في قاعتي الفنون وأحمد العدواني في المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب.



وافتتح المعرض الذي ينظم برعاية المجلس الوطني بمحاضرة علمية قدمها سالم وتحدث فيها عن أنواع الطيور عالميا ومحليا وعلاقة الطيور بالحياة قديما وحديثا وبالتراث والفن. وأشار سالم إلى توزيع الطيور عالميا وعددها وكذلك عدد المهدد منها بالانقراض داخل الكويت والجزيرة العربية كطائر (القمري) و(أم سالم)، اضافة إلى الطيور المرصودة في البلاد وبعض انواع الطيور الشائعة والطيور الوطنية الثابتة مثل طائر (الحنكور).



من جانبه، قال الرسام محمد الفارسي ان المعارض لها أهمية كبيرة حيث يلتقي فيها عدد من الفنانين الكويتيين المميزين لتنفيذ فكرة واحدة بتوثيق ابداعاتهم في تحويل صور عن الطيور إلى لوحات فنية رائعة.



وأثنى الفارسي على اللوحات المشاركة التي غلب عليها الجانب التسجيلي من ناحية نوع الطيور وحركاتها وألوانها وطريقة صيدها وهجرتها ووقت وجودها في البلاد وخاصة في فصل الربيع.



ويستمر المعرض ثلاثة أيام بمشاركة 22 فنانا تشكيليا كويتيا بـ77 لوحة.