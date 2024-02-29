أعلن أمين صندوق جمعية الشامية والشويخ التعاونية أحمد غانم الذياب عن تحقيق طفرة غير مسبوقة في المركز المالي للجمعية، والوصول إلى أرقام قياسية لأول مرة منذ التأسيس، مشيرا إلى أن الملاءة المالية الحالية التي تتمتع بها الجمعية تمكننا من توزيع 15% أرباحا على المساهمين، ولا يمنعنا من ذلك إلا الالتزام بالسقف المحدد من وزارة الشؤون بـ 12% وهو ما سنقوم به خلال الأيام القادمة وللسنة الرابعة.



وأضاف الذياب في تصريح صحافي أن من أهم ملامح قوة المركز المالي ومتانته وصول السيولة النقدية لدى البنوك لأكثر من 7.5 ملايين دينار، ووصول الودائع الثابتة لنحو 8.5 ملايين بزيادة تجاوزت 26%، في حين بلغت المبيعات 21.600 مليون، وإجمالي الإيرادات 4.142 ملايين، لافتا إلى أن مجلس الإدارة قام باستقطاع مخصص مالي استعدادا لشهر رمضان خلافا للمخصص المستقطع من أرباح 2023 لدعم السلع الرمضانية الغذائية الأساسية والاستهلاكية، وذلك لحين اعتماده من وزارة الشؤون، مشددا على أن مجلس الإدارة يولي اهتماما بالغا لدعم مساهمي الجمعية عبر توفير عدد من السلع الأساسية بسعر التكلفة. ولفت إلى حرص الجمعية على الالتزام بقرارات «الشؤون» والقوانين الناظمة للعمل التعاوني.